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王毅同博茨瓦纳外长夸佩举行会谈

滕军伟
2021年01月08日02:26 | 来源：新华网
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　　新华社哈博罗内1月7日电（记者滕军伟）当地时间1月7日，国务委员兼外长王毅在哈博罗内同博茨瓦纳外长夸佩举行会谈。

　　王毅表示，中博关系建立在相互尊重、相互信任、相互支持基础之上。中方一贯主张大小国家一律平等，坚持互不干涉内政原则。中博关系经历了波折和考验，更加富有韧性和生命力。两国元首就加强两国关系、推进各领域合作达成广泛共识，为中博关系发展发挥了战略引领作用。中方赞赏博方重申坚持一个中国政策，将继续在多边和国际舞台上支持博方维护国家主权、独立和领土完整，探索适合本国国情的发展道路。

　　王毅说，双方要珍惜得来不易的两国关系良好局面，巩固政治基础，不断深化互信。中方愿同博方继续加强抗疫合作，统筹疫情防控和经济发展，有序推进双边合作项目复工复产，助力博方最终战胜疫情。博将成为非洲第46个共建“一带一路”的伙伴国，适逢中博建交46周年。这是一个美好的象征，将鼓励和支持两国企业界深化互利合作，为中博互利合作开辟新的前景，造福两国人民。中方愿同博方充分发挥双边合作机制作用，推进农业、基础设施、数字经济等领域合作，推动两国互利合作取得新成果。

　　王毅表示，中国不仅经济上是发展中国家，政治上更是始终站在发展中国家一边。中方愿同博方一道坚持多边主义理念，反对单边霸凌行径，坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序，积极推进联合国2030年可持续发展议程同非盟《2063年议程》对接，增强发展中国家在国际事务中的发言权。

　　夸佩表示，博中建交46年来，两国坚持相互尊重、互利共赢，双边关系不断深化，呈现积极发展势头。博政府坚定奉行一个中国政策，视中国为长期战略性伙伴。中国经济强劲复苏为博经济发展带来机遇。博方愿同中方尽早召开双边经贸和技术联委会会议，加强在农业、旅游、贸易、人力资源开发等方面合作，推动两国关系进一步发展。感谢中方为博方抗击疫情提供的巨大支持，欢迎更多中国企业赴博投资。博方赞赏中方为维护国际多边体系发挥的积极作用，感谢中方坚定支持非盟《2063年议程》，在中非合作论坛框架下为支持非洲医疗卫生事业作出重要贡献。期待与中方加强协调配合，共同维护多边主义，促进可持续发展，增强发展中国家在国际体系中的发言权。

　　双方还就共同关心的国际和地区问题深入交换意见。博方贸易投资、财政、卫生、农业、交通、劳工部长等出席会谈。

　　会谈后，两国外长签署中博两国政府关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录等合作文件。

(责编：曹昆、杨牧)

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