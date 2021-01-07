新华社华盛顿1月7日电 （记者邓仙来、孙丁）美国东部时间7日凌晨，美国国会联席会议确认，拜登赢得306张选举人票，当选下一任美国总统。现任总统特朗普随后发表声明，承诺政权交接将有序进行。

6日下午，国会参众两院依照宪法规定召开联席会议，统计并认证2020年总统选举各州选举人团计票结果。会议期间，部分支持特朗普的示威者冲进国会大厦，与警方发生冲突。议员随即被疏散，国会休会。警方说，暴力事件造成4人死亡，至少14名警察受伤，52名示威者被逮捕。

警方对国会大厦内部实施清场后，联席会议于6日20时恢复。在完成全部50个州的计票结果认证后，以参议院议长身份主持会议的副总统彭斯宣布，拜登当选美国第46任总统，哈里斯当选副总统。

美国总统特朗普7日凌晨发表声明说，尽管他不同意总统选举结果，但定于1月20日的政权交接将有序进行。

华盛顿市长缪里尔·鲍泽6日宣布，由于部分示威者可能将暴力示威持续至20日当选总统拜登就职，华盛顿公共紧急状态将延长15天。此前华盛顿已宣布于当地时间6日18时至7日6时实施宵禁。

美国总统选举实行“选举人团”间接选举制度。选举人团由538名选举人组成，获得半数以上即至少270张选举人票的候选人获胜。

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