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韩国已累计出现15例变异新冠病毒感染病例

2021年01月07日20:48 | 来源：中国新闻网
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中新网1月7日电 据韩国国际广播电台(KBS)报道，当地时间7日，韩国中央防疫对策本部通报称，韩国新增3例变异新冠病毒感染病例。由此，韩国国内报告的变异新冠病毒感染病例增至15例。

据报道，韩国中央防疫对策本部第二部本部长权埈郁表示，日前被确诊感染变异新冠病毒的A某，其3名家属也感染了变异新冠病毒。

A某2020年12月19日从英国入境韩国，在居家隔离过程中被确诊。韩国防疫当局正在对与其接触的另1名家属的采样结果，进行分析。

报道称，以当地时间2021年1月7日0时为准，韩国国内已发现15例英国和南非发现的变异新冠病毒感染病例。其中，感染英国出现的变异新冠病毒病例，达14例。

权埈郁表示，将对从英国和南非等出现变异新冠病毒国家入境的确诊者，进行基因组测序分析，继续调查他们是否感染变异新冠病毒，并强化海外入境者的防疫措施。

此前，韩国防疫当局已要求所有海外入境者在解除隔离前，接受新冠病毒检测，同时限制发放签证等。另外，韩国政府已决定再度延长针对自英国出发航班的禁止入境措施，时间将持续两周。

(责编：于洋、杨牧)

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