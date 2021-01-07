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东京宣布暂停奥运圣火展览活动

2021年01月07日20:31 | 来源：新华网
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　　新华社东京1月7日电 （记者王子江）东京都政府7日宣布，因为新冠肺炎疫情日益严重，在东京都各个市、区进行的奥运会圣火巡展活动将暂时停止。

　　东京都政府在发表的一份声明中称，这一决定是为了“减少人员流动和防止新冠肺炎疫情的进一步传播”。

　　储存在铜制火种灯里的奥运圣火去年9月1日至11月1日在日本奥林匹克博物馆举行了为期两个月的展览，同时展出的还有奥运会和残奥会火炬。从去年11月2日开始，圣火和火炬开始在东京都下属的23个特别区、26个市、5个町、8个村进行巡展。到今年1月6日前，圣火已经结束了在13个地点的展览。

　　日本进入2021年来确诊病例连创纪录，疫情呈加速蔓延之势，疫情最为严重的区域是东京都及其周边的神奈川、埼玉、千叶3个县，近来日本单日新增确诊病例约半数都集中在这一区域。日本首相菅义伟已经宣布东京都及其周边3县进入紧急状态，暂定从8日持续至2月7日。

　　与东京奥运会一样，奥运圣火的命运可谓一波三折，从去年3月12日在希腊的点火仪式开始，没有一项活动能够按照计划进行。火炬接力本来计划在3月26日举行，奥运会在24日被宣布推迟，火炬接力也被迫全部取消。4月2日，圣火在福岛开始计划一个月的公开展览，但因为全国进入紧急状态，展览只进行了几天就被紧急叫停。

　　根据东京奥组委公布的最新奥运火炬接力方案，接力将于3月25日从2011年地震海啸灾区福岛出发，在全日本进行为期121天的传递。

(责编：于洋、杨牧)

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