新华社东京1月7日电（记者华义）日本首相菅义伟7日傍晚宣布，东京都及周边的神奈川县、埼玉县和千叶县从1月8日起实行紧急状态，暂定持续至2月7日。政府要求民众20时以后尽量避免外出，餐厅到20时结束营业，但不会“封城”，也不要求学校停课。

据日本广播协会电视台数据，截至当地时间7日18时（北京时间17时），日本当天新增新冠确诊病例首超7000例，连续3天刷新疫情暴发以来纪录；截至7日15时，东京都当天新增确诊病例首超2000例，达2447例。日本特别是东京都及周边地区疫情呈加速蔓延之势。

菅义伟当天在召开专家咨询会议并向日本国会报告后正式发布了“紧急事态宣言”。这是新冠疫情以来日本第二次宣布紧急状态。2020年4月初，时任首相安倍晋三针对东京都和大阪府等地疫情发布“紧急事态宣言”，此后紧急状态扩大至全国，5月下旬全部解除。

为减少对社会经济的影响，本次紧急状态的措施比第一次更加“克制”，重点针对被认为加剧疫情扩散的餐饮业。餐厅被要求20时结束营业，对配合要求的餐厅，政府将向每家店铺提供最高每天6万日元补偿。

此外，日本政府要求民众在此期间20时以后尽量避免外出；呼吁企业尽量让员工在家办公，目标是减少70%的出勤人数；要求举办大型活动时入场人数不超过场地额定人数一半，并设定了5000人的上限。不过，幼儿园和中小学不需停课，而第一次紧急状态时，除很多餐饮和娱乐场所被要求停业外，学校全部停课，很多活动延期或者停办。

除东京都和周边三县外，爱知县和大阪府知事也相继表示考虑请求日本政府将当地纳入紧急状态范围，宫崎县也计划单独宣布紧急状态。未来不排除日本政府扩大紧急状态实施范围。

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