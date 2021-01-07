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华春莹说美方必将为其错误行为付出沉重代价

2021年01月07日18:56 | 来源：新华社“新华视点”微博
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　　美国国务卿蓬佩奥发表声明称，被香港警方拘捕的50余名政治人士应该被立即无条件释放，美方将考虑制裁执行这项行动的个人和实体。对此，外交部发言人华春莹7日说，蓬佩奥的上述声明严重违反国际关系基本准则，严重干涉中国内政和司法主权，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，中方对此坚决反对，予以强烈谴责。

　　华春莹说，香港是法治社会，法律面前人人平等，任何人都没有法外特权。有法必依，违法必究，是法治的基本要求。“我们坚定支持香港特区有关部门依法打击违法犯罪行为。坚决反对任何国家、任何组织、任何个人以任何方式干预香港事务、干扰香港法治。”

　　她表示，近段时间以来，特朗普政府内少数反华政客不断上演“最后疯狂”，不择手段利用所剩任期蓄意破坏中美关系，服务其个人政治私利。这种伎俩逆历史潮流而动，违背两国人民友好民意，必将遭到历史的惩罚。

　　她说：“我们敦促美方立即停止干涉中国内政、损害中方利益、破坏中美关系的言行。中方将采取一切必要措施坚决维护自身主权、安全利益。美方必将为其错误行为付出沉重代价。”（记者朱超、董雪、蒋志强）

　　

(责编：于洋、杨牧)

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