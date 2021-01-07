英国外交大臣拉布6日称，近日香港警方逮捕政治活动人士是对香港受《中英联合声明》保护的权利和自由的严重攻击。对此，外交部发言人华春莹7日说，针对拉布有关言论，中方已向英方提出严正交涉。

华春莹表示，被拘捕人员涉嫌违反香港国安法第22条规定的颠覆国家政权罪。我们坚定支持香港警方依法履职，维护国家安全和香港的安全和稳定。《中英联合声明》的核心内容是中国恢复对香港行使主权，没有赋予英国干涉香港事务的权力。香港回归后，中国政府治理香港的依据是中华人民共和国宪法和香港特区基本法，不是《中英联合声明》。

华春莹说，港英时期的《公安条例》和《社团条例》对集会、游行、结社都加以严格限制。恰恰是在香港回归后，随着“一国两制”“港人治港”和高度自治方针得到切实贯彻落实，香港居民才享有了前所未有的民主权利和自由。这是任何客观和不带偏见的人都无法否认的事实。

她说，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。“英方应该放下殖民心态，放弃在香港延续殖民影响的幻想，收起虚伪和双重标准，切实尊重中国主权，立即停止以任何形式干预香港事务、干涉中国内政。”（记者董雪、朱超、卢佳）

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