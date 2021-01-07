1月6日，外交部发言人华春莹主持例行记者会。有记者提问，美国务院5日发推特称，所谓“清洁网络”目前包括180家电信公司和数十家高科技公司，形势正向对华为等不利的方向发展。中方对此有何评论？

华春莹回应：“我想很多人都非常的好奇，美国国务卿和美国国务院到底要怎样的迷之自信和勇气，才可以做到将‘谎言外交’进行到底？我想还是应该用事实来说话。”

虽然美国不断攻击华为，但迄今为止没有任何一个国家、没有任何一个外国公司拿出证据证明，华为的产品对他们构成了威胁。但我们所知道的就是，美国的国家安全局长期以来强迫AT&T等一些运营商向他们提供数据。早在十几年前，他们在“无边界线人计划”等监听项目中使用了名为“脏盒”的伪基站来暗中接入手机盗取数据。法国的《世界报》曾经报道过，美国通过“脏盒”在法国至少窃取了6250万部手机的数据。

根据“棱镜门”事件披露的资料，美方长期将应用程序视作“数据金矿”，多年来通过应用程序挖掘数据情报。推特、脸书、YouTube、Skype和谷歌地图，甚至手机游戏愤怒的小鸟都被迫选择了合作。就在前几个月，爱尔兰有关方面也要求脸书停止将数据输送回美国。另外，美国的情报部门还利用手机应用程序商店窃密。加拿大广播公司披露，美国国家安全局和五眼联盟的情报部门曾发起所谓的“怒角计划”，利用谷歌的应用程序商店play store向手机中植入间谍软件或者破解程序的漏洞。凭借这种手法，美国和五眼联盟窃取了海量的信息。

华春莹说，另外，美国媒体《华盛顿邮报》也披露过，美国国家安全局跟英国通讯总部合作发起过“强健计划”，频繁地侵入谷歌和雅虎的云服务器，甚至直接将数据引流到本单位的数据库，收集了上亿条私人信息。另外斯诺登曝光的美国“特等舱”项目也显示，美国在近100多个驻外使领馆内安装了监听的设备，对驻在国进行窃密。

美国一个网站发表过一个文章，叫做《美国“去中国”式“清洁网络”肮脏而虚伪》。这篇文章就指出，美国设想的“清洁网络”是没有中国的网络，这份声明荒谬且虚伪，只讲了一个道理，“只有美国才能监控全球”。另外大家也都知道了，经营了半个世纪的瑞士“克里普托AG”加密设备公司已经被证实证明行销了120多个国家的加密设备，其实是美国CIA的窃听机器。

华春莹最后反问：“面对这些公开的报道事实，美国国务院难道不想做出任何解释吗？ ”（总台央视记者 申杨 杨毅）

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