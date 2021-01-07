人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

外交部：要怎样的迷之自信和勇气，美国才可以将“谎言外交”进行到底？

2021年01月07日16:54 | 来源：央视新闻客户端
小字号

1月6日，外交部发言人华春莹主持例行记者会。有记者提问，美国务院5日发推特称，所谓“清洁网络”目前包括180家电信公司和数十家高科技公司，形势正向对华为等不利的方向发展。中方对此有何评论？

华春莹回应：“我想很多人都非常的好奇，美国国务卿和美国国务院到底要怎样的迷之自信和勇气，才可以做到将‘谎言外交’进行到底？我想还是应该用事实来说话。”

虽然美国不断攻击华为，但迄今为止没有任何一个国家、没有任何一个外国公司拿出证据证明，华为的产品对他们构成了威胁。但我们所知道的就是，美国的国家安全局长期以来强迫AT&T等一些运营商向他们提供数据。早在十几年前，他们在“无边界线人计划”等监听项目中使用了名为“脏盒”的伪基站来暗中接入手机盗取数据。法国的《世界报》曾经报道过，美国通过“脏盒”在法国至少窃取了6250万部手机的数据。

根据“棱镜门”事件披露的资料，美方长期将应用程序视作“数据金矿”，多年来通过应用程序挖掘数据情报。推特、脸书、YouTube、Skype和谷歌地图，甚至手机游戏愤怒的小鸟都被迫选择了合作。就在前几个月，爱尔兰有关方面也要求脸书停止将数据输送回美国。另外，美国的情报部门还利用手机应用程序商店窃密。加拿大广播公司披露，美国国家安全局和五眼联盟的情报部门曾发起所谓的“怒角计划”，利用谷歌的应用程序商店play store向手机中植入间谍软件或者破解程序的漏洞。凭借这种手法，美国和五眼联盟窃取了海量的信息。

华春莹说，另外，美国媒体《华盛顿邮报》也披露过，美国国家安全局跟英国通讯总部合作发起过“强健计划”，频繁地侵入谷歌和雅虎的云服务器，甚至直接将数据引流到本单位的数据库，收集了上亿条私人信息。另外斯诺登曝光的美国“特等舱”项目也显示，美国在近100多个驻外使领馆内安装了监听的设备，对驻在国进行窃密。

美国一个网站发表过一个文章，叫做《美国“去中国”式“清洁网络”肮脏而虚伪》。这篇文章就指出，美国设想的“清洁网络”是没有中国的网络，这份声明荒谬且虚伪，只讲了一个道理，“只有美国才能监控全球”。另外大家也都知道了，经营了半个世纪的瑞士“克里普托AG”加密设备公司已经被证实证明行销了120多个国家的加密设备，其实是美国CIA的窃听机器。

华春莹最后反问：“面对这些公开的报道事实，美国国务院难道不想做出任何解释吗？ ”（总台央视记者 申杨 杨毅）

(责编：艾雯、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved