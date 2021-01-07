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韩国人口负增长的“连锁反应”

2021年01月07日15:10 | 来源：人民网-国际频道
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人民网首尔1月6日电 （周玉波、曹翔宇、杨帆）2020年，韩国人口首次出现负增长，人口总数较前一年减少2万余人。相反，韩国家庭户数却大幅增加，突破2300万户。其中，单人家庭占比39.2%，单人家庭和两口之家总数占比超60%。传统家庭形态瓦解，越来越多的人选择成为丁克族。人口萎缩带来一系列的“连锁反应”，将对韩国社会保障体系和国民经济生活产生深远影响。

医院里的新生儿。人民网 裴埈基 摄

韩国人口断崖式减少

据韩国行政安全部3日发布的人口统计结果显示，截至2020年12月31日，韩国居民登记人口为5182.9万人。其中，2020年全年死亡人数为30万7764人，同比增加3.1%；新生儿人数为27万5815人，同比减少10.65%，创下历史最低值。这是韩国历史上首次出现死亡人数高于新生儿数的“死亡交叉”的现象。

2011—2020年韩国人口增长、出生/死亡趋势

韩国统计厅此前预测韩国人口会在2021年开始减少，但目前来看，人口负增长的“元年”来的比预想更快。

2017年韩国新生儿数量首次下降至40万人以下，短短三年后，这一数字骤降至27万余人，降幅达32.5%。韩国亚洲大学名誉教授、人口学专家崔镇昊表示，“2019年统计厅发布的《未来人口统计》报告中，也未能预测到新生儿数量的减少速度会如此之快”。

有韩媒称，人口数量锐减将导致财政断崖的出现。首当其冲的是税收的大幅减少，长此以往，社会保险、社会福利、基础设施建设等事关国计民生的投入都将捉襟见肘。

另外，如果新生儿持续减少，今后韩国的可用劳动人口将会非常有限。人力资源或将成为未来的稀缺资源，韩国经济增长将陷入动力不足的困境。

近十五年来，韩国总计投入约200万亿韩元（约合人民币1.2万亿元）的巨额预算，用于鼓励结婚、提高生育率等。但在就业难、高房价以及育儿、教育成本过高等多重因素影响下，政府“多管齐下”的“催生催育”政策收效甚微，仍然未能避免人口的断崖式减少。

人口老龄化危机

从人口的年龄结构上看，韩国目前年龄在50至59岁的人口数量最多，在总人口中占比16.7%。60岁以上人口则占人口总数的四分之一。这意味着在不久的将来，进行经济活动的人口将逐渐减少，缴纳养老保险的劳动力群体萎缩，领取养老金的人口却大幅上升。“僧多粥少”的局面不可避免，韩国社会保障体系也将会因此入不敷出。政府预计，韩国养老保险会在2041年转为赤字，并在2056年耗尽。也就是说，30多年后，养老保险制度将难以为继，全面枯竭。

目前，韩国法定退休年龄为60岁，但是随着出生率的下降和可用劳动人口的减少，很多劳动者到了法定年龄都无法按时退休，仍要继续工作。据调查，1995年韩国劳动力的平均年龄为31.2岁，2020年已上升至42.8岁。随着老龄化的进一步加剧，韩国的社会结构也将发生巨大的改变。

首尔大学保健研究院教授赵英泰表示，“想要从根本上解决退休金问题，关键在于延长劳动者为社会做贡献的时间。就目前来看，除了推迟退休年龄，别无其他更好的选择”。

单人家庭成“主角”

由于越来越多年轻人选择不婚，2020年韩国单人家庭同比增加57万余户，单人家庭数量首次突破900万户，占总家庭户数的39.2%。另外，已结婚却无子女的两口之家比例也持续上升，单人家庭和两口之家总数占比超60%。与此相比，4人以上家庭的比率从2016年的25.1%下降到了2020年的20.0%。单人家庭已经成为当前“主流”的家庭形式。

韩国高丽大学社会学系教授李敏贞称，“随着单身主义的盛行和平均寿命的延长，单人家庭成为占据主导地位的家庭形态，这已是无法改变的社会潮流”，“以夫妻和子女组成的家庭模式为基础所构筑的经济、福利、教育等体系及政策均有必要大幅修改。”

韩国庆熙大学社会学教授金钟百称，“韩国在社会结构上依然对不婚生育持负面看法，很多人既不想结婚，也没有勇气选择不婚生育，因此，单人家庭的增加将会直接导致出生率的降低”。

行政安全部地方行政政策官徐承佑表示：“人口减少、人口老龄化、单人家庭的增加，促使社会、经济全局发生改变，政府应该重新设定各个领域的政策方向。” 

(责编：苏缨翔、常红)

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