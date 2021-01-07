新华社华盛顿1月5日电 随笔：中国经济回暖为全球经济复苏注入动能

新华社记者许缘

世界银行5日发布最新一期《全球经济展望》报告，中国经济成为主要亮点之一。在新冠疫情阴霾之下，中国经济加速“回暖”，提振全球信心，持续为世界经济复苏注入强大动能。

世行预计，2020年全球经济将萎缩4.3%，但中国经济有望增长2%，成为全球唯一实现正增长的主要经济体。2021年，全球经济有望增长4%，中国经济将继续增长7.9%，是经济增速最高的主要经济体，并成功回归疫前增长轨道。

世行的报告说，全球经济今年可能的增长“很大程度上基于对中国经济反弹的预期”，否则全球经济的“复苏程度将更加缓慢”。这足以证明，中国经济为全球经济复苏做出了独一无二的贡献，并将继续发挥不可替代的作用。

中国经济快速反弹，源于科学统筹常态化疫情防控和经济社会发展的有力措施。面对疫情，中国政府始终把人民生命安全和身体健康放在第一位，采取坚定果断措施防控疫情，并在取得抗疫斗争重大战略成果后，以精准有效的措施和坚毅果敢的决心打响“经济保卫战”。2020年前三季度，中国经济增长由负转正，为全球经济增添鲜明亮色，更为阴霾下的各国经济实现复苏提供信心。

中国经济持续回稳，对世界经济无疑是利好消息，受到国际社会广泛期待。中国经济稳定复苏、市场恢复活力、扩大对外开放，有力稳定了全球产业链供应链，有效提振了世界总需求，促进了国际贸易发展，让世界各国都从中受益。中国积极开展抗疫国际合作，向150多个国家和10个国际组织提供抗疫援助，承诺新冠疫苗研发完成并投入使用后将作为全球公共产品，有力支持了相关国家疫情防控。同时，中国在脱贫攻坚工作中取得瞩目成就，为全球减贫进程增添动力。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃称赞，中国在贸易、促进世界经济复苏、减贫、实现低碳增长等方面发挥了重要作用。彭博新闻社撰文指出，世界比以往任何时候都更需要中国。

世界经济虽然出现复苏势头，但疫情带来的负面影响难以快速抚平，全球各国仍需团结协作、合力应对。世行警告，面对疫情冲击，世界经济步入“失落十年”的风险仍在。世行行长马尔帕斯说，各国决策者仍面临重大挑战，涉及公共卫生、债务管理、预算政策、央行和结构性改革等方面。全球经济复苏将是漫长、不均衡且高度不确定的，唯有携起手来，加强多边合作才是各国的正确选择。

当前，全球疫情远未结束，世界经济复苏道阻且长。中国将继续统筹疫情防控和经济社会发展，保持宏观政策的连续性、稳定性和可持续性，还将坚持建设开放型世界经济，用中国智慧和中国力量，为全球抗疫和世界经济复苏注入强大正能量。

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