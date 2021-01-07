人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

随笔：中国经济回暖为全球经济复苏注入动能

2021年01月07日14:03 | 来源：新华网
小字号

新华社华盛顿1月5日电 随笔：中国经济回暖为全球经济复苏注入动能

新华社记者许缘

世界银行5日发布最新一期《全球经济展望》报告，中国经济成为主要亮点之一。在新冠疫情阴霾之下，中国经济加速“回暖”，提振全球信心，持续为世界经济复苏注入强大动能。

世行预计，2020年全球经济将萎缩4.3%，但中国经济有望增长2%，成为全球唯一实现正增长的主要经济体。2021年，全球经济有望增长4%，中国经济将继续增长7.9%，是经济增速最高的主要经济体，并成功回归疫前增长轨道。

世行的报告说，全球经济今年可能的增长“很大程度上基于对中国经济反弹的预期”，否则全球经济的“复苏程度将更加缓慢”。这足以证明，中国经济为全球经济复苏做出了独一无二的贡献，并将继续发挥不可替代的作用。

中国经济快速反弹，源于科学统筹常态化疫情防控和经济社会发展的有力措施。面对疫情，中国政府始终把人民生命安全和身体健康放在第一位，采取坚定果断措施防控疫情，并在取得抗疫斗争重大战略成果后，以精准有效的措施和坚毅果敢的决心打响“经济保卫战”。2020年前三季度，中国经济增长由负转正，为全球经济增添鲜明亮色，更为阴霾下的各国经济实现复苏提供信心。

中国经济持续回稳，对世界经济无疑是利好消息，受到国际社会广泛期待。中国经济稳定复苏、市场恢复活力、扩大对外开放，有力稳定了全球产业链供应链，有效提振了世界总需求，促进了国际贸易发展，让世界各国都从中受益。中国积极开展抗疫国际合作，向150多个国家和10个国际组织提供抗疫援助，承诺新冠疫苗研发完成并投入使用后将作为全球公共产品，有力支持了相关国家疫情防控。同时，中国在脱贫攻坚工作中取得瞩目成就，为全球减贫进程增添动力。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃称赞，中国在贸易、促进世界经济复苏、减贫、实现低碳增长等方面发挥了重要作用。彭博新闻社撰文指出，世界比以往任何时候都更需要中国。

世界经济虽然出现复苏势头，但疫情带来的负面影响难以快速抚平，全球各国仍需团结协作、合力应对。世行警告，面对疫情冲击，世界经济步入“失落十年”的风险仍在。世行行长马尔帕斯说，各国决策者仍面临重大挑战，涉及公共卫生、债务管理、预算政策、央行和结构性改革等方面。全球经济复苏将是漫长、不均衡且高度不确定的，唯有携起手来，加强多边合作才是各国的正确选择。

当前，全球疫情远未结束，世界经济复苏道阻且长。中国将继续统筹疫情防控和经济社会发展，保持宏观政策的连续性、稳定性和可持续性，还将坚持建设开放型世界经济，用中国智慧和中国力量，为全球抗疫和世界经济复苏注入强大正能量。

(责编：艾雯、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved