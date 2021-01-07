新华社北京1月7日电 综合新华社驻外记者报道：美国首都华盛顿当地时间6日发生暴力示威，部分示威者冲进国会大厦，与警方发生冲突，造成一人死亡。多国政要、联合国等国际组织领导人纷纷表态，认为暴力行径令人不安和震惊，呼吁美国实现政权和平有序交接。

联合国秘书长古特雷斯的发言人迪雅里克6日称，古特雷斯对当天发生在华盛顿国会山的骚乱表示哀伤。迪雅里克在一份记者通报中说，在当前形势下，政治领导人应当让支持者意识到避免使用暴力以及尊重法治的重要性。

欧洲理事会主席米歇尔在推特上说，发生在华盛顿的场景“令人震惊”。

加拿大总理特鲁多说，加拿大人对在华盛顿发生的暴力行为“深感不安和悲伤”，希望可以尽快恢复正常。

委内瑞拉外交部6日发表公报说，这是令人遗憾的事件，该事件反映了美国国内暴力的螺旋式上升，美国政治制度和社会正在经历深刻的危机。委内瑞拉政府希望暴力行为尽快停止，美国人民最终能够开辟一条通往稳定和社会正义的新道路。

阿根廷总统费尔南德斯在社交媒体上说，阿根廷对在华盛顿发生的严重暴力行径和对国会的攻击行为表示谴责。

斯洛文尼亚总理扬沙在推特上表示，华盛顿发生的暴力事件让人感到非常困扰。

葡萄牙总理科斯塔在推特上说，华盛顿的场景“令人不安”。

欧盟委员会主席冯德莱恩表示：“权力和平过渡是核心。”

英国首相约翰逊在推特上说，现在至关重要的是美国政府和平有序地移交权力。

奥地利总理库尔茨通过社交媒体表示，对华盛顿的情景深感震惊，权力移交应和平、有序进行。（参与记者：李骥志、尚绪谦、高春雨、倪瑞捷、岳东兴、白旭、任珂、徐永春、梁希之、于涛、彭立军、尹南、郭磊、徐烨 王瑛、张琪、温新年）

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