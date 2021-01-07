美国多家媒体近期接连报道，一边是病例总量和增速依然惊人的数据，另一边是佛罗里达州、田纳西州、得克萨斯州等地接种疫苗的民众大排长队。尽管医疗系统超负荷运转，也难以满足快速推进美国疫苗接种工作的需求。

怎么办？美国疫苗接种工作负责人日前提议，通过减少接种剂量等，加快接种进度。对此，美国食品和药物管理局1月4日发出警告，这可能使公众健康面临“巨大风险”。

2020年12月18日，在美国加州蒙特雷帕克，医护人员在临时搭建的帐篷里接受辉瑞公司的新冠疫苗注射。新华社发

美药管局2020年12月批准了两款新冠疫苗的紧急使用申请，一款由美国辉瑞公司与德国生物新技术公司联合研发，另一款由美国莫德纳公司研发。

美国新冠疫苗和药物攻关计划“曲速行动”负责人蒙塞夫·斯拉维曾表示，计划在2020年12月底前完成2000万人的疫苗接种。然而，美国疾控中心网站疫苗数据显示，截至今年1月5日，全美完成第一剂疫苗的人数仅为483.6万。接种工作进度远远落后于预期。这一情况立即在美国国内招致不少批评声音。

2020年12月14日，在美国纽约，长岛犹太医疗中心重症监护室护士桑德拉·琳赛（左）接种新冠疫苗。新华社发（纽约州州长办公室供图）

斯拉维1月3日在接受媒体采访时提到，莫德纳研发的新冠疫苗如果在接种18岁至55岁的群体时将两剂疫苗剂量减半，可以在现有疫苗供应量基础上使接种人数翻倍，而且对这个年龄段群体有相同的免疫反应，正在与莫德纳及美药管局就此进行讨论。

另据《纽约时报》报道，美国国家卫生研究院和莫德纳的研究人员正在就相关数据进行分析，以确定是否能够通过将莫德纳疫苗剂量减半来使接种的人数翻倍。

对此，美药管局1月4日的声明直指，关注到相关讨论和新闻报道，但目前对经过美药管局批准的新冠疫苗接种剂量和安排做出改变还太草率，没有充分可靠证据支持，可能使公众健康面临巨大风险，破坏通过疫苗保护公众免受新冠感染的努力。

1月5日，在美国纽约一所医院外，医护人员将病人从救护车中抬出。新华社发（郭克摄）

美国艾奥瓦大学微生物学和免疫学教授斯坦利·珀尔曼在接受新华社记者采访时说，目前美国疫苗接种进度滞后，部分原因是生产和分发环节的各种问题，以及获批的两款疫苗对冷链运输要求较高。（记者谭晶晶）

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