国际社会理应凝聚更多共识、形成更大合力，抓紧行动，从绿色发展中寻找发展的机遇和动力，共同呵护人类赖以生存的地球家园，书写人类谋求可持续发展的新篇章

加强全球环境治理具有不容忽视的迫切性，推动共建繁荣、清洁、美丽的世界是国际社会的普遍期待。联合国秘书长古特雷斯说：“我们必须在人类与自然之间实现和解，2021年是实现这一目标的关键一年。”

人与自然是命运共同体，生态兴则文明兴。新冠肺炎疫情触发对人与自然关系的深刻反思，生物多样性丧失和生态系统退化对人类生存和发展构成重大风险。一些科学研究的结果应当引起重视，比如，“大气中的温室气体浓度已达到300万年来的最高水平并在持续上升”“2016至2020年已注定成为有记录以来最暖的5年”等等。英国《经济学人》杂志在“2021年的世界”栏目刊文指出，气候变化将是这一代人面临的最严峻挑战，新的一年世界应采取最大努力应对。

2020年，环境治理在全球议事日程上的分量明显加重。金砖国家领导人第十二次会晤莫斯科宣言重申金砖国家致力于落实应对气候变化《巴黎协定》，期待在环境问题上进一步加强合作，尤其是共同应对“金砖国家清洁河流项目”重点关注的海洋塑料垃圾问题；二十国集团领导人利雅得峰会启动全球珊瑚礁研发加速平台，实施《减少土地退化和加强陆地栖息地保护全球倡议》，重申《大阪蓝色海洋愿景》有关减少海洋塑料垃圾污染增量的承诺；气候雄心峰会上共有45个国家作出提高国家自主贡献新承诺，24个国家提出碳中和目标……携手应对全球环境风险挑战，国际社会正展现出更多合作愿景。

2021年，全球环境治理进程将被一系列重要国际会议所标注——在中国举办《生物多样性公约》第十五次缔约方大会，将制定“2020年后全球生物多样性框架”，为未来10年全球生物多样性保护设定目标和路径；在英国举办《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会，事关确保准确执行应对气候变化《巴黎协定》；在线举行《联合国防治荒漠化公约》履约审查委员会第十九次会议，将继续共谋全球荒漠化防治之道。国际社会期待在2021年进一步集众智、聚合力，朝着实现联合国2030年可持续发展议程的目标迈出重要步伐。

在全球环境治理进程中，中国作用日益凸显。从道法自然、天人合一的中国传统智慧，到创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，中国把生态文明建设放在突出地位，融入中国经济社会发展各方面和全过程，中国理念的价值越来越受到重视。中国采取有力政策行动，建成全球最大的清洁能源系统，提前实现联合国《生物多样性公约》提出的到2020年保护地面积达到17%的目标，过去10年森林资源增长面积居全球首位，长时间、大规模治理沙化、荒漠化，有效保护修复湿地，生物遗传资源收集保藏量位居世界前列……中国实践的成效受到普遍赞誉。

中国秉持人类命运共同体理念，深度参与全球环境治理，与世界各国共同探寻绿色可持续发展之路、共谋全球生态文明建设。2020年，在联合国生物多样性峰会上，在气候雄心峰会上，中方提出重要主张、作出重大宣示，为全球气候治理注入了信心和力量。中国承诺将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，力争2030年前二氧化碳排放达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。中央经济工作会议将“做好碳达峰、碳中和工作”确定为2021年8项重点任务之一，充分彰显中国言必信、行必果的大国担当。

2021年，携手出发，同心协力，共建万物和谐的美丽世界，各国义不容辞。“生态文明：共建地球生命共同体”，这是《生物多样性公约》第十五次缔约方大会的主题，也是人类对未来的美好寄语。国际社会理应凝聚更多共识、形成更大合力，抓紧行动，从绿色发展中寻找发展的机遇和动力，共同呵护人类赖以生存的地球家园，书写人类谋求可持续发展的新篇章。

《 人民日报 》（ 2021年01月07日 03 版）

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