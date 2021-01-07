本报记者 孙亚慧

步入2021年，正是学生申请留学院校的关键时期，许多与海外学子息息相关的留学新变化值得关注。

澳大利亚签证新政如何影响国际学生？英国“脱欧”后对中国留学生在英求职影响几何？出国留学前，需要接种新冠疫苗如何登记？……这些留学贴士，一起看过来。

在澳偏远地区就读

可续签485工签

从今年1月20日起，澳大利亚的485毕业生工作签证“二签”将正式开放申请，这一签证新规在2020年12月发布之初就吸引了不少有赴澳留学意向学子的关注。根据此新规，偏远地区就读的国际学生在第一个485工作签证结束后，将有权利再续签一次。

按照规定，国际学生若要满足申请485“二签”的要求，必须在偏远地区工作、生活或学习满两年，并且第一个485工签持有期间居住在偏远地区。这无疑利好已在和即将前往偏远地区学习的留学生，与此同时，也会吸引更多国际学生前往偏远地区学习，客观上为国际学生在澳学习、生活、工作提供了更多机会。

对于“偏远地区”的定义，澳大利亚移民局官网给出了详细解释。具体可分为两种类型：第一类偏远地区是包括珀斯、阿德莱德、黄金海岸、阳光海岸、堪培拉等城市和主要区域中心，在这些地区完成学历和满足居住要求的留学生可额外申请1年485工作签证。第二类偏远地区是除悉尼、墨尔本、布里斯班以及上述第一类型中所含地区以外的其他地区，具体会用邮编来区分，如北领地的达尔文市，在这些地区完成学历和满足居住要求的留学生可额外申请两年485工作签证。

但是，目前此类续签申请只能在澳大利亚境内提交，若中国留学生因疫情原因无法顺利返澳，则有可能会错过续签机会。

英国“脱欧”

中国学子求职更公平

2020年底，英国“脱欧”过渡期正式结束，对于准备和已经在英留学的中国留学生来说，需要尽快了解和熟悉英国退出欧盟后新修订的一些留学政策，不错过政策红利，方便留学生活。

“脱欧”后，赴英留学在生活存款证明、生活费标准方面均有所上调，家长陪读签证有效期和旅游访问签证也相应做出了调整。

其中，留英学子最关心的还是签证问题。2020年7月，英国政府公布留学新政，允许留学生在完成学业后继续留在英国。其中，获得学士和硕士学位的学生可留英两年，获得博士学位的学生可留英3年，新的留学生签证政策将从今年夏季起正式实施。与此同时，业内分析人士指出，在英国脱离欧盟之后，欧盟留学生也成为“国际学生”，在英国将不再享有“特权”，同样需要工作签证才能留英工作，留英的欧盟国家学生与其他国际学生站在了工作求职的同一起跑线。

经历过留英求职的曼彻斯特大学中国留学生秦思南对此感触颇深，“‘脱欧’前，在英国的欧盟学生不必像中国留学生一样，需要处理繁琐的签证签发程序，签证手续相对简化。有时，这些优势可能就会成为欧盟留学生受到英企青睐的原因，哪怕其中有些学生或许工作能力不及我们。”她说。

求职机会更为公平，一定程度来说也相对增加了中国留学生的就业机会。

值得一提的是，目前正处于赴英留学申请季，总体上看，受疫情影响，一些英国大学的录取政策相较往年有所调整。伯明翰大学、萨里大学等高校针对2021年秋季入学的本科录取，已相应降低了分数线。一些院校的研究生招生也并未像往年一样，对某些热门专业提前关闭录取通道，时间周期有所延长。

留学人员可持相关证明

登记疫苗接种

随着新冠肺炎疫苗开始接种，因私出境工作、学习人员如何接种疫苗的问题近期成为留学圈中的谈论焦点。

1月3日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市卫生健康委员会一级巡视员、新闻发言人高小俊表示，因私出境工作、学习人员可持本地户口簿或居住证、护照、有效签证（不含对华免签或落地签国家）及必要的证明材料，如机票、劳务公司出具的证明、境外学校出具的录取通知书或邀请函等，到居住地所在街道（乡镇）或社区服务站进行资料审核，审核通过后可到指定的接种机构进行接种，具体情况可关注各区的有关通知。

而对于一直身处海外的中国留学生来说，是否可以在当地接种新冠肺炎疫苗？

记者梳理后发现，截至目前，包括英国、加拿大、澳大利亚等在内的不少留学热门国家已表示留学生可以接种新冠疫苗，其中英、澳已明确，当地国际学生接种疫苗同样免费。

随着新冠疫苗在海内外接种逐步推进，海外学子的留学之路也将拥有更多安全保障。

(责编：艾雯、燕勐)