张 红 林子涵

2020年12月25日，位于湖南长沙的中非直播电商孵化中心暨芒果公共直播基地正式启动。该中心依托“中非经贸深度合作先行区”政策高地，打造一站式直播电商服务平台。图为外籍演员在中心表演节目。新华社记者 陈思汗摄

1月4日至1月9日，中国国务委员兼外交部长王毅应邀对非洲5国进行正式访问。这是中国外长连续第31年新年首访前往非洲。虽然新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，中国外长依然延续外交传统，彰显中非双方团结互信，传统友谊更加巩固。

疫情之下 延续惯例

1月4日，中国国务委员兼外长王毅开始对尼日利亚、刚果民主共和国、博茨瓦纳、坦桑尼亚、塞舌尔等非洲5国展开正式访问。自1991年起，中国外长新年首访必前往非洲。当前，面对严峻疫情，中国依然延续惯例，体现了中非的深厚情感。

尼日利亚《国家报》称，每年年初访问非洲国家是中国的外交传统，有利于巩固中非双方联系。王毅外长此次出访就是中非建立持续关系的鲜明例证。据全非新闻网日前报道，坦桑尼亚政府首席发言人哈桑·阿巴西表示，中国外长的访问，标志着中坦间长久友好关系。“两国关系非同一般。王毅外长远道而来，这是一次兄弟间的访问。”

疫情肆虐，中非友谊经受住了这场特殊考验。《外交学者》杂志网站报道称，非洲疫情发生初期，中国第一时间提供医疗物资，并持续定期向非洲派遣医疗队。中国迄今已向至少15个非洲国家派遣了抗疫医疗专家组。此外，中国承诺与非洲开展疫苗合作。

据津巴布韦《先驱报》报道，疫情期间，津巴布韦的多个基础设施项目仍在中国援助下稳步推进。“为了兑现承诺，中国向津巴布韦派出专家团队，以加快实施基建项目。”

此外，《外交学者》杂志网站称，为帮助非洲抵御疫情冲击，中国同非洲12国签署缓债协议，减免15国到期无息贷款，成为G20成员中缓债金额最大的国家。

真诚友好 合作共赢

2020年是中非合作论坛成立20周年。据全非新闻网报道，中非合作论坛成立以来，非洲国家广泛受益。以坦桑尼亚为例，在基础设施建设方面，坦桑尼亚已有11项基建工程获得中方援助；在教育方面，2015年至2020年期间，共有500名坦桑尼亚人在中国接受了长期培训，另有1029人在中国获得短期培训。

肯尼亚广播公司网站报道也关注到中国发布的一组数据。在中非合作论坛框架下，中国同非洲共同制订并相继实施“十大合作计划”、“八大行动”，帮助非洲修建超过6000公里铁路、6000公里公路，建设近20个港口和80多个大型电力设施。中非贸易额增长20倍，中国对非直接投资增长100倍。中国还将同非洲拓展数字经济、智慧城市、清洁能源、5G等新业态合作。

“中国与非洲的发展得益于全球化和多边主义下的国际合作。共同反对单边主义是中非合作的传统基础。”中国社科院西亚非洲研究所研究员张永蓬接受本报采访时表示，“单边主义对所有发展中国家不利，也不利于全球经济发展。当前中非要通过多边合作找到新的共同点，进一步推动双方关系迈上新的台阶。”

据南非《每日太阳报》报道，尼日利亚外长奥尼亚马表示，通过中非合作论坛框架下的多项合作，中国在尼日利亚的多个领域发挥了重要作用。两国将在多边组织中相互支持，为确保稳定、公平的全球体系共同努力。

“中非合作有着真诚友好、合作共赢的总基调。”北京外国语大学教授孙晓萌接受本报采访时说，“在非洲的重大抉择面前，中国始终尊重非洲的自主性选择，而非出手干预，这和西方的很多做法形成鲜明对比。在涉及联合国等国际事务上，非洲对中国也提供了强有力的支持和帮助。”

并肩协作 前景广阔

尼日利亚《领导者报》称，中国的“一带一路”倡议是通过发展与友谊将世界团结在一起的蓝图。中国已经成为尼日利亚乃至非洲发展的组成部分。未来双方在商业投资及文化项目等方面还有更多探索。“是时候利用中国外长的访问来建立更美好的中尼关系。什么时间会比现在更好？”

2020年12月，中国国家发改委同非盟签署了共建“一带一路”合作规划。截至目前，44个非洲国家和非盟已同中国签署“一带一路”合作文件，约占签署此类文件国家和国际组织总数的1/3。

新年第一天，中国和毛里求斯自由贸易协定正式生效实施。中毛自贸区是中国与非洲国家建立的首个自贸区。同日，非洲大陆自由贸易区也正式实施。两项贸易领域的新变化将为中非合作带来新的机遇。

“未来中非关系只能加强，不能削弱。随着国际上单边主义和贸易保护主义抬头，中非合作的重要性愈加凸显。”张永蓬表示，“中非合作将会与时俱进，转型升级。通过数字经济领域合作帮助非洲实现减贫，通过医疗合作防治传染病，通过农业技术合作保障粮食安全等，都是新的合作领域。”

“中非将综合推进‘一带一路’高质量合作，今年的中非合作论坛会议也会推出一些新举措。”张永蓬指出。

2021年，中非将在塞内加尔举办新一届中非合作论坛会议。围绕疫苗合作、经济复苏、转型发展等议题，中非有望开展更多深入对话。

“中非会在‘一带一路’和中非合作论坛的框架下，继续推进传统基础设施领域的合作，同时也会在互联网经济、绿色经济等领域乘势探索更多新型业态的发展模式，并不断拓宽人文交流与合作，推动中国倡议同非盟《2063年议程》和非洲各国战略实现对接。”孙晓萌指出。“中非定会继续携手，共同打造更加紧密的中非命运共同体。”

(责编：艾雯、燕勐)