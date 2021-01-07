张 红

最近，美国炒作“中国威胁”上瘾。

美国对中国的指责可谓煞费苦心。有矛头直指中国共产党的：1月3日，美国国务院发推特称，中国共产党破坏国际法治，并附“中国共产党：威胁全球和平与安全”网页链接；有渲染炒作所谓“中国军事威胁”的：1月1日，美方审议通过“2021财年国防授权法案”，提出制定“全政府对华战略”和实施“太平洋威慑倡议”应对中国军力发展，美军上个月还发布了一份海洋战略文件，指责中方扩张军备，威胁世界和平；有剑指中国经济发展的：去年11月，美国国会美中经济安全审查委员会发布了一份报告，从经济和战略角度列举了与中国做生意时可能遇到的“潜在风险”，祭出了“国家安全”大旗……

这些炒作背后有更深层的算计。指责中国共产党，是要挑拨中共和人民的关系；渲染中国军力，是为美国扩张军力、增加军费制造借口；强调与中国做生意的“风险”，其险恶用心无非是要遏制中国发展。

美国将中国视为“眼中钉、肉中刺”，其根本原因或许正如美国国务卿蓬佩奥所说的：中国构成了威胁，是因为中国没有按照美国的指示棒在国际舞台上起舞。

中国走出了一条自己的路。美国华盛顿 “国防重点”智库研究员理查德·哈纳尼亚就直白地指出，在美国精英眼中，中国的持续成功，对美国的政治建制派权力的正当性及美国的全球霸权逻辑构成了重大威胁。事实上，美国手里拿着“霸权”这个大锤，看什么都像钉子。

这种霸权思维正是美国近年来所作所为的底层逻辑。对于国际规则，合则用，不合则弃。美国迄今已经退出《巴黎协定》、伊朗核问题全面协议、《中导条约》等十多个国际条约和国际组织，甚至在国际社会抗疫的关键时刻退出世卫组织。美国还持续阻挠世贸组织上诉机构遴选，导致上诉机构停摆，严重损害多边贸易体制的权威性和有效性；威胁对国际刑事法院相关人员实施制裁，以阻止国际刑事法院调查美军在阿富汗战争中犯下的战争罪行；肆意干涉别国内政，挑起多场战争。

究竟是谁在破坏全球的和平与安全？答案很清楚。皮尤研究中心一项国际民调显示，45%的受访者认为美国才是这个世界的重大威胁。近期一些美国媒体和美国专家学者公开表示，在地缘政治上对美国构成最大威胁的不是别人，恰恰是美国自己。

醒醒吧，美国！不要低估了世界人民的智商。

(责编：艾雯、燕勐)