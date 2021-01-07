瑞 安

1月5日，香港街头，人们戴着口罩乘坐公交车。

新华社记者 吴晓初摄

“近日疫情出现缓和迹象，但距离‘清零’和恢复正常生活的目标仍有一段距离。”香港特区行政长官林郑月娥1月5日出席行政会议前会见传媒时表示，新的一年全港市民的共同愿望就是新冠疫情早日受控，日常生活恢复正常，香港与内地恢复人员往来以及港人可开展海外旅游。这同样是特区政府的工作目标，政府团队必定会尽最大努力。

为防范疫情反弹风险，特区政府继续严格执行相关措施。香港特区政府食物及卫生局和教育局近日联合召开记者会，宣布将现行的最严厉社交距离措施继续延长两个星期。同时，全港幼稚园、中小学（包括特殊学校和提供非本地课程的学校），继续停课至农历新年假期。

“特区政府决心‘清零’，但疫情仍然严峻。”特区政府食物及卫生局局长陈肇始表示，政府目前没有条件放宽社交距离的限制，因此决定维持现行的最严厉社交距离措施两个星期，包括食肆18时后禁止堂食、限制聚集人数上限为2人等，生效至1月20日。她坦言，虽然自己明白受影响的各个行业和市民希望尽快恢复日常运作和生活，但社区隐形传播链仍活跃，若在这一情况下放宽社交距离措施，很可能会造成疫情反弹，因而呼吁市民谅解及忍耐。

“抗疫是一场持久战，学校的防疫措施不能松懈。但同时我也希望能够在安全的情况下让学生有机会跟同伴、老师交流接触，这对同学的成长和社交发展都非常重要。”特区政府教育局局长杨润雄说，他明白学生长期未能回校上课对学习有一定影响，学校也希望能维持一些面授课程，因此教育局会继续有限度容许学校在做好卫生防护的前提下，按照校本需要安排少量学生回校进行面授课堂。

此外，特区政府正研究在餐饮店等地设立蓝牙发射器，自动在出入人士的手机内记录行踪；对病患的密切接触者群体进行病毒检测；为医护人员定期做检测，以及扩大强检范围等。

值得庆幸的是，香港最快可于2月接种疫苗。香港公务员事务局局长聂德权近期透露，特区政府各部门在1月底完成筹备工作，为疫苗抵港做好准备。根据疫苗到港的时间初步推算，预计2月起可为市民接种，届时社区疫苗接种中心、公立医院、安老院舍、私立医院和诊所均可以接种。同时，香港创科局会在1月内准备好疫苗接种预约系统，方便市民预约接种。

香港特区政府卫生署卫生防护中心6日公布，截至当日零时，香港新增25例新冠肺炎确诊病例，其中本地感染病例22例、输入性病例3例。单日新增确诊病例创2020年11月下旬新一波疫情出现以来的新低。香港累计报告新冠肺炎确诊病例达9074例。

受疫情影响，香港各行业发展均受到冲击。香港特区政府财政司司长陈茂波日前表示，经济复苏的速度和力度取决于多个内外因素，其中疫情变化将是最关键的变数。香港经济今年上半年仍面临较大挑战，下半年则有望呈现较强的复苏动力，全年有望恢复正增长。

(责编：艾雯、燕勐)