人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

历经淬炼 情意绵长（望海楼）

■ 严  瑜
2021年01月07日08:53 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

新年伊始，中国国务委员兼外交部长王毅开启对尼日利亚、刚果（金）、博茨瓦纳、坦桑尼亚、塞舌尔等非洲五国的正式访问，中国与非洲兄弟牢不可破的情谊因此再度升温。

将非洲作为中国外长每年年初的首访目的地，这是中国外交自1991年以来延续至今的传统。时光前行，风雨无阻。中国用实际行动彰显对非洲兄弟的高度重视，对非洲各国发展振兴的坚定支持。在新冠肺炎疫情阴霾持续笼罩全球的艰难时刻，这份不变的坚持更加凸显中非友谊的情意绵长。

回望2020年，新冠肺炎疫情全球大流行和世界百年未有之大变局深刻交织，世界各国面临极其严峻的挑战。患难见真情，烈火炼真金。这一年，无论是抗击疫情，还是推进合作，中非始终并肩而立，携手同行，友情的“含金量”不断提高。

我们记得，2020年，面对突如其来的疫情，中非相互声援，友好互信更加巩固。在中国抗疫最艰难的时刻，非洲国家第一时间送来宝贵支持；非洲疫情暴发之后，中国率先驰援，送去抗疫物资，并承诺在中非合作论坛框架下免除有关非洲国家截至2020年底到期对华无息贷款债务。特别是2020年6月习近平主席倡导举办的中非团结抗疫特别峰会，为双方合作战胜疫情提供重要战略引领，也用实际行动为国际抗疫合作贡献力量、树立典范。

我们同时看到，2020年，疫情阴霾挥之不去，中非合作提质升级的脚步并未放缓，2018年中非合作论坛北京峰会成果持续有序落地。目前，北京论坛成果的整体落实率已超过70%，对非“八大行动”成效显著。中非共建“一带一路”高质量发展也迈出新的坚实步伐。

在漫漫历史长河之中，2020年宛如一滴晶莹水珠，折射出中非之间历久弥新的真情实意。若将目光回溯，便可发现，在双方数十载悉心灌溉之下，中非友谊的大树根深叶茂，中非合作的硕果累累满枝。

2021年，是中国恢复联合国合法席位50周年。我们不会忘记，1971年10月25日，在联合国大会第26届会议第1976次全体会议就“恢复中华人民共和国在联合国组织中的合法权利问题”的表决中，非洲国家作出巨大努力，给予重要支持。而在各自的发展建设时期，无论国际风云如何变幻，中非始终做彼此信赖的好伙伴。这份世代友好的情感经受淬炼，愈加醇厚。

2021年，中非将迎来落实中非合作论坛北京峰会成果的收官之年。我们欣喜见证，中非合作论坛成立21年来，中非贸易额增长了20倍，中国对非直接投资增长了100倍。迄今，中国帮助非洲修建了超过6000公里的铁路和超过6000公里的公路，建设了近20个港口和80多个大型电力设施，并同非洲拓展数字经济、智慧城市、清洁能源、5G等新业态合作。凡是答应非洲兄弟的事，就会尽心尽力办好，中国用行动践行诺言。这份互利共赢的合作排除干扰，前景无限。

2021年，当世纪疫情加速全球变局，国际局势进入动荡变革期。抗击疫情，加快经济复苏，维护多边主义……面对诸多议题，中非比以往任何时候都更加需要加强合作。在这关键时刻，中国外长如期访非，中非传统友谊将更加坚实、坚定。

（作者为本报评论员）

(责编：艾雯、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved