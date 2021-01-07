■ 严 瑜

新年伊始，中国国务委员兼外交部长王毅开启对尼日利亚、刚果（金）、博茨瓦纳、坦桑尼亚、塞舌尔等非洲五国的正式访问，中国与非洲兄弟牢不可破的情谊因此再度升温。

将非洲作为中国外长每年年初的首访目的地，这是中国外交自1991年以来延续至今的传统。时光前行，风雨无阻。中国用实际行动彰显对非洲兄弟的高度重视，对非洲各国发展振兴的坚定支持。在新冠肺炎疫情阴霾持续笼罩全球的艰难时刻，这份不变的坚持更加凸显中非友谊的情意绵长。

回望2020年，新冠肺炎疫情全球大流行和世界百年未有之大变局深刻交织，世界各国面临极其严峻的挑战。患难见真情，烈火炼真金。这一年，无论是抗击疫情，还是推进合作，中非始终并肩而立，携手同行，友情的“含金量”不断提高。

我们记得，2020年，面对突如其来的疫情，中非相互声援，友好互信更加巩固。在中国抗疫最艰难的时刻，非洲国家第一时间送来宝贵支持；非洲疫情暴发之后，中国率先驰援，送去抗疫物资，并承诺在中非合作论坛框架下免除有关非洲国家截至2020年底到期对华无息贷款债务。特别是2020年6月习近平主席倡导举办的中非团结抗疫特别峰会，为双方合作战胜疫情提供重要战略引领，也用实际行动为国际抗疫合作贡献力量、树立典范。

我们同时看到，2020年，疫情阴霾挥之不去，中非合作提质升级的脚步并未放缓，2018年中非合作论坛北京峰会成果持续有序落地。目前，北京论坛成果的整体落实率已超过70%，对非“八大行动”成效显著。中非共建“一带一路”高质量发展也迈出新的坚实步伐。

在漫漫历史长河之中，2020年宛如一滴晶莹水珠，折射出中非之间历久弥新的真情实意。若将目光回溯，便可发现，在双方数十载悉心灌溉之下，中非友谊的大树根深叶茂，中非合作的硕果累累满枝。

2021年，是中国恢复联合国合法席位50周年。我们不会忘记，1971年10月25日，在联合国大会第26届会议第1976次全体会议就“恢复中华人民共和国在联合国组织中的合法权利问题”的表决中，非洲国家作出巨大努力，给予重要支持。而在各自的发展建设时期，无论国际风云如何变幻，中非始终做彼此信赖的好伙伴。这份世代友好的情感经受淬炼，愈加醇厚。

2021年，中非将迎来落实中非合作论坛北京峰会成果的收官之年。我们欣喜见证，中非合作论坛成立21年来，中非贸易额增长了20倍，中国对非直接投资增长了100倍。迄今，中国帮助非洲修建了超过6000公里的铁路和超过6000公里的公路，建设了近20个港口和80多个大型电力设施，并同非洲拓展数字经济、智慧城市、清洁能源、5G等新业态合作。凡是答应非洲兄弟的事，就会尽心尽力办好，中国用行动践行诺言。这份互利共赢的合作排除干扰，前景无限。

2021年，当世纪疫情加速全球变局，国际局势进入动荡变革期。抗击疫情，加快经济复苏，维护多边主义……面对诸多议题，中非比以往任何时候都更加需要加强合作。在这关键时刻，中国外长如期访非，中非传统友谊将更加坚实、坚定。

（作者为本报评论员）

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