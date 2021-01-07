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综合消息：亚欧地区新冠疫情继续蔓延 俄罗斯新增病例数维持高位

2021年01月07日08:52 | 来源：新华网
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新华社第比利斯1月6日电 综合新华社驻亚欧地区记者报道：亚欧地区新冠疫情6日延续蔓延态势，俄罗斯单日新增确诊病例超过2.4万例。

据俄罗斯防疫指挥部6日消息，过去24小时俄新增新冠确诊病例24217例，累计3308601例；累计死亡59951例；累计治愈2685723例。

乌克兰卫生部6日说，过去24小时乌新增确诊病例6911例，累计1090496例；累计死亡19357例；累计治愈761898例。新增病例中有儿童203例，医护人员406例。乌卫生部长斯捷潘诺夫当日表示，过去一天，乌新增新冠住院病例2978例。

白俄罗斯卫生部6日发布的数据显示，过去24小时白境内新增确诊病例1855例，累计204958例；累计死亡1480例；累计治愈186394例。5日，俄罗斯向白提供了检测试剂等一批医疗物资。俄驻白大使梅津采夫当天表示，目前两国已就3月份之前“卫星V”新冠疫苗供应量达成一致，两国计划2月份开始在白生产这款疫苗。

据哈萨克斯坦卫生部6日消息，过去24小时该国新增确诊病例742例，累计159044例；累计死亡2343例；累计治愈145979例。据哈通社当天报道，为保障1月10日举行的哈议会选举，哈选举委员会将派专人收集因感染新冠而被隔离选民的选票。选票将严格消毒，选举工作人员与被隔离选民不会直接接触。此外，根据哈总统托卡耶夫的指令，哈国内已对抗击疫情的特需药物限价，糖皮质激素类药物、抗凝血剂、退烧药等约230种药品的价格平均降幅达27%。

亚美尼亚国家疾控中心6日报告单日新增确诊病例309例，累计160853例；累计死亡2890例；累计治愈146576例。亚美尼亚总统府5日向媒体证实，正在英国休假的总统萨尔基相新冠病毒检测结果为阳性，他在当地隔离治疗并远程办公。

吉尔吉斯斯坦6日报告新增144例确诊病例，累计81656例；累计死亡1361例；累计治愈77170例。

还有一些亚欧地区国家6日更新了累计确诊病例数，其中，格鲁吉亚233879例，乌兹别克斯坦77350例，塔吉克斯坦13305例。（执笔记者：李铭；参与记者：李东旭、张继业、魏忠杰、关建武、李奥、蔡国栋）

(责编：艾雯、燕勐)

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