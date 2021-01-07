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商务部回应美拟对8款中国软件应用程序相关企业施加交易禁令

2021年01月07日08:45 | 来源：新华网
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新华社北京1月7日电（记者于佳欣）针对美国拟对8款中国软件应用程序相关企业施加交易禁令，商务部新闻发言人6日就此发表谈话，称中方坚决反对美方的错误行为，将坚决支持企业依法维护自身权益，并保留采取必要措施的权利。

日前，美国总统特朗普签署行政令，要求禁止美国人与支付宝、腾讯QQ、微信支付等8款中国软件的开发者或控制者进行交易。

新闻发言人表示，中方注意到，美方此次以保护隐私和国家安全为由，宣布将禁止美国人与8款中国应用程序相关企业进行交易。“这一做法背离公平竞争原则，违反国际经贸规则，破坏正常的市场秩序，损害中国企业合法权益，也伤害了包括美国用户在内的广大消费者利益，将削弱全球投资者对美国营商环境的信心。”

发言人说，美方行政令涉及的8款应用程序，受到市场和消费者的广泛欢迎。疫情期间，这些应用程序为人们提供非接触式支付选择，便利人们相互交流，提高居家办公效率，降低社会经济成本。“美方针对这8款应用程序采取限制措施，不利于疫情防控，不利于经济复苏，是不明智的。”

发言人表示，中方坚决反对美方的错误行为，敦促美方停止对中国应用程序的无理打压，停止限制中国产品和服务在美国的正常使用。

发言人还表示，中方将坚决支持企业依法维护自身权益，也保留采取必要措施的权利。

(责编：艾雯、燕勐)

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