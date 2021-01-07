新华社伦敦1月6日电（记者张家伟 金晶）英国政府6日发布的数据显示，英国当天新增新冠确诊病例62322例，再创该国疫情暴发以来单日新增确诊病例数最高纪录；累计确诊病例2836801例。

1月1日以来，英国单日新增确诊病例数攀升速度加快，1日至4日都在5万例以上，5日首次突破6万例。

数据显示，英国6日新增新冠死亡病例1041例，这是2020年4月25日以来单日死亡病例首次破千例；累计死亡病例77346例。英国卫生部门此前修改认定办法，只将“新冠病毒检测呈阳性后28天内死亡”的病例认定为新冠死亡病例。

英国首相约翰逊6日在议会发表讲话说，政府正在加快推进新冠疫苗接种，预计2月15日前能够完成对四大优先人群的接种工作。这些接种对象包括70岁以上人员、护理院较高龄居住者及工作人员、一线医护人员等。

约翰逊表示，政府将持续评估疫情防控措施，以便根据最新情况进行调整，并对受影响的零售业、餐饮业等提供支持。

由于新冠疫情形势不容乐观，英国近期多次收紧疫情防控措施。约翰逊4日晚宣布在英格兰实施大范围“禁足”措施，并表示“禁足”将至少持续至2月中旬。

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