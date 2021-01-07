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监狱病例激增 韩国加强检测

2021年01月07日08:41 | 来源：新华网
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韩国政府6日宣布，每周将对各地监狱全部工作人员做新冠病毒检测，以减缓病毒传播速度，避免疫情大规模暴发。

韩国疾病管理厅说，全国监狱工作人员将接受新冠病毒抗原检测。这种检测能在30分钟内出结果，但准确性略低于聚合酶链式反应(PCR)检测、即核酸检测。

为加强应对新冠疫情，监狱每天将向每名囚犯发放一只KF94口罩；与确诊病例居住在不同楼层且无直接接触史的囚犯将被转移至大邱市一处设施。

韩国监狱设施近几个月来成为新冠重疫区之一。法务部说，首尔东部看守所去年11月27日报告出现首例确诊病例后，截至6日上午8时，已有1191名囚犯和监狱工作人员感染新冠病毒。

保健福祉部高级官员尹泰皓6日在一场通报会上说，东部看守所囚犯和工作人员共计2292人，迄今过半数新冠病毒检测呈阳性。按照他的说法，法务部正把确诊病人转移至定点医院。

韩联社报道，东部看守所5日开展第六次大规模检测，面向429名工作人员和338名囚犯，6日报告新增66例确诊病例。

由于东部看守所病例激增，韩国政府去年12月31日要求监狱系统实施最严格的防控措施，包括禁止探视、取消所有课程、缩短工作时长。这些限制措施将持续到本月13日。

路透社报道，韩国已启动对全国52座监狱的大规模检测，涉及大约7万名囚犯和工作人员。

韩国6日报告新增840例确诊病例，累计确诊65818例、死亡1027例。（陈丹）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、燕勐)

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