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日本单月新增确诊病例数激增　短期内或难缓解

2021年01月07日08:38 | 来源：新华网
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日本5日新增新冠确诊病例超过4900例，再创新高。截至本月1日，日本单月新增确诊大约8万例，是前一个月的1.5倍；单月病亡人数是前一个月的2倍多。

日本政府定于7日就是否在首都圈实施紧急状态做最终决定，预计可能持续一个月。日本传染病专家担忧，新增感染者急剧增加背景下，想在短时间内缓解疫情并不容易。

据日本广播协会电视台统计，日本5日新增4915例确诊和76例死亡病例，刷新单日新增确诊和死亡病例数最高纪录。首都圈新增确诊病例数超过2500人，占全国新增确诊病例数一半多，其中埼玉、千叶、神奈川三县5日新增确诊病例数均创新高。截至当地时间6日15时，东京单日新增确诊病例达到1591例，首次超过1500例，刷新去年12月31日创下的最高纪录。

厚生劳动省数据显示，截至5日，全国收治重症患者771人，比前一天增加40人，同样刷新纪录。

日本内阁官房长官加藤胜信5日告诉媒体记者，政府打算修改应对新冠病毒特别措施法相关政令，加强对餐饮行业防疫限制，对那些不按防疫规定缩短营业时间的店铺予以点名通报。

一旦实施紧急状态，首都圈餐饮店营业时间不得超过晚8时。去年紧急状态实施期间，可以“点名”的对象包括不遵守防疫规定的学校、百货商场、酒店等，没有一般餐饮店。

除限制餐饮店营业时间，加藤说政府打算全面暂停外国人新入境。

经济再生担当大臣西村康稔说，如果实施紧急状态，首都圈远程办公比例应力争达到70%。旅游补贴政策暂停时间将延长。

加藤6日举行记者会说，这次发布紧急状态时，将一并亮出对解除紧急状态的看法。日本媒体报道，政府考虑的参考值是单日新增确诊病例数降至300例以下。

日本京都大学传染病学教授西浦博估算，如果按照去年紧急状态下的防疫强度，东京单日新增确诊病例数降至100人以下需要大约2个月，一个月内降至300人以下“有难度”。（刘秀玲）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、燕勐)

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