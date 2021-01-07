新华社联合国1月6日电 联合国安理会6日举行“脆弱形势下维护和平与安全面临的挑战”高级别公开辩论会，中国常驻联合国代表张军在发言中强调，团结抗疫是摆在国际社会面前的首要任务。

张军表示，新冠疫情大流行引发全球性大危机，暴露出全球和国家治理体系中的诸多脆弱环节。疫情同单边主义、气候变化、粮食安全、跨境犯罪、恐怖活动等因素相互叠加，给世界和平与发展带来前所未有的挑战，非洲国家更是首当其冲。我们比任何时候都更加深切体会到各国休戚相关、命运与共，比任何时候都更加坚信坚持多边主义、合作应对挑战的重要意义，比任何时候都更有理由支持联合国在维护国际和平安全、实现共同发展方面发挥重要作用。

张军说，团结抗疫是摆在国际社会面前的首要任务。各国要坚持人民至上、生命至上，尊重科学，携手推进抗疫国际合作，加强联防联控，早日驱散疫情的阴霾。他呼吁推动落实安理会第2532号决议和联合国秘书长全球停火倡议，为各国应对疫情创造有利的政治安全环境。继续向有需要的国家和地区积极提供抗疫援助，确保疫苗作为全球公共产品得到公平分配，特别是让发展中国家获益。

张军说，发展不足是产生很多问题的根源，在冲突国家和地区尤为如此。加大发展领域投入，补足经济社会各方面的短板，是消除各种风险性因素、打牢和平根基、实现长治久安的根本出路。国际社会要增强解决发展问题的紧迫感，全面、平衡、有力推进2030年议程的落实，防止全球减贫成果出现重大逆转。要高度重视建设和平领域工作，支持冲突后国家形成自主发展战略，加强政府能力，凝聚社会共识，走符合本国国情的可持续发展之路。要支持发展中国家把发展资源向教育、卫生、基础设施建设等领域倾斜，推动恢复经济和社会重建，提升可持续发展能力。

张军强调，面对日益复杂严峻的全球性挑战，没有一个国家可以独善其身。在联合国的旗帜下实现更大团结和进步，是我们应对各种不确定性和脆弱性、找到解决方案的唯一选择。

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