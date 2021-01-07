新华社布拉柴维尔1月6日电 金沙萨消息：当地时间1月6日，刚果（金）总统齐塞克迪在金沙萨会见对刚果（金）进行正式访问的国务委员兼外长王毅。

齐塞克迪请王毅转达对习近平主席的诚挚问候。齐塞克迪表示，刚方珍视刚中友谊，始终视中国为好朋友，愿继承两国友好传统，进一步发展两国关系。刚方感谢中方为刚抗击疫情和发展经济提供帮助，希尽快重启两国经贸联委会，推动两国合作取得更加互利双赢、惠及民众的成果。刚方在涉台、涉港问题上坚定支持中方。

王毅向齐塞克迪转达习近平主席的亲切问候。王毅表示，相互支持、相互信任是中刚两国优良传统。中方赞赏刚政府愿意继承弘扬中刚友好传统，愿做刚方长期可靠的合作伙伴。我此访旨在传递三点明确信息：

一是中方支持刚政府维护国家团结稳定。稳定是发展的前提。没有稳定，一切无从谈起。中方从不干涉别国内政，尊重刚人民做出的选择。相信双方在涉及彼此核心利益问题上会继续坚定站在一起。

二是中方支持刚政府发展振兴经济。我们愿同刚方早日召开两国经贸联委会，帮助刚方尽快把资源优势转化为发展优势。此访期间，两国签署共建“一带一路”谅解备忘录，将推动两国互利合作迈上新的台阶。

三是中方支持刚方出任非盟轮值主席国。中非是命运共同体，中非合作论坛为中非关系以及非洲各国发展发挥了重要作用。我们愿同刚方加强沟通协调，为论坛新一届会议成功召开作出积极贡献。中方祝贺非洲大陆自贸区启动，支持非洲团结自强，推进一体化建设，希望非洲在国际事务中发挥更大作用。

同日，王毅还同刚果（金）国务部长兼外长通巴举行会谈并共同会见记者。会谈后，两国外长签署了中刚两国政府关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录。

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