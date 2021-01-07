美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇5日说，如果美国快速实现新冠疫苗大规模接种，最早可能在春季看到效果，今年早秋时部分恢复正常生活。

依据美国疾病控制和预防中心数据，美国启动疫苗接种超过3周，截至5日早晨，超过1700万剂疫苗分发至各州，约480万剂完成注射。美联社报道，尽管统计可能有延迟，但疫苗接种速度仍远低于专家预期。

美联社援引福奇的话报道，疫苗接种已在提速，现在每天接种约50万剂，“一旦开动并进入状态，每天能接种100万剂甚至更多”。要尽快实现大规模接种，可以使用学校礼堂和体育场等设施作为接种点。

一些州政府近日要求医疗机构加速新冠疫苗接种。加利福尼亚州州长加文·纽瑟姆说，他想给医疗机构“变通”的权利，把存在浪费风险的疫苗分配给不在优先接种名单上的人。加州目前接种人数不到州人口1%。

美国《国会山》日报报道，加州北部一家医院4日早晨断电，存放在冷冻柜的约850剂疫苗面临毁坏风险，医院立即将部分疫苗送至养老院和当地监狱接种，另一部分分配给医院员工和闻讯而来的民众。

对那些接收疫苗后不迅速完成接种的医疗机构，纽约州州长安德鲁·科莫警告，将处以罚款并停止分配疫苗。北卡罗来纳州州长罗伊·库珀已召集国民警卫队帮助提速疫苗接种。（缪培源）【新华社微特稿】

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