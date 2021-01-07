新华社布拉柴维尔1月6日电金沙萨消息：当地时间1月6日，对刚果（金）进行正式访问的国务委员兼外长王毅在金沙萨同刚国务部长兼外长通巴举行会谈。

王毅表示，相互理解、相互支持、相互信任是中刚关系健康稳定发展的基础。中国对刚友好政策保持连续性、稳定性，不受各自国内形势变化影响。中方从不干涉别国内政，尊重刚人民做出的选择。我们希望刚果（金）保持政局稳定，实现民族团结和国家振兴。中刚关系经受住了风云变幻考验，必将得到进一步巩固和加强。中方坚定支持刚维护国家主权、独立和领土完整，支持刚方在国际社会提出的合理诉求。相信刚方在涉及中方核心利益问题上继续给予中方理解和支持。

王毅说，去年，中刚贸易逆势增长，反映出两国经济具有高度互补性和巨大发展潜力。中方愿根据刚方需求进一步推进两国互利合作，逐步深化两国在卫生、农业、教育、数字等领域合作，助力刚方把资源优势转化为发展优势，促进工业化进程，惠及普通民众，提高国家自主发展能力。希刚方为中国在刚企业提供良好营商环境和安全保障。两国就共建“一带一路”达成共识，将带动更多中国企业赴刚投资兴业。

王毅表示，中方祝贺刚即将担任非盟轮值主席国，支持刚方履行职责，协调非洲各国保持团结、发展经济、走向繁荣。中非都坚持多边主义、反对单边主义，都坚持公平正义、反对强权霸凌，都致力于实现国际关系民主化、世界多极化。希刚方积极发挥非盟轮值主席国作用，推动新一届中非合作论坛会议取得丰硕成果，为中非合作开辟更加光明未来，构建更加紧密的中非命运共同体。

通巴表示，中刚友谊源远流长，两国关系建立在相互尊重、相互信任、互利共赢的基础上。刚方感谢中方为刚维护和平、实现发展给予的重要帮助。刚方坚定支持中方维护国家统一和领土完整，希进一步深化同中方的战略伙伴关系，不断加强两国在医疗、农业、清洁能源、教育、电力基础设施、数字产业、人文等领域合作，欢迎中方进一步增加对刚投资。刚即将担任非盟轮值主席国，愿积极推动非洲一体化建设，促进非洲在国际和地区问题上发挥更大作用。刚方愿积极参与新一届中非合作论坛会议筹备工作并为会议成功作出贡献。刚中友谊万岁！

双方还就共同关心的国际和地区问题交换了意见。会谈后，双方共同会见记者。

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