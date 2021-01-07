本报平壤1月6日电 （记者莽九晨）据朝中社6日报道，朝鲜劳动党第八次代表大会5日在平壤开幕。朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长、武装力量最高司令官金正恩出席会议并致开幕词，并就朝鲜劳动党第七届中央委员会工作做总结报告。

报道说，朝鲜劳动党第八次代表大会在科学分析革命发展趋势和当前主客观形势要求基础上，将讨论和决定壮大发展党、全面推动社会主义建设划时代发展的新斗争路线和战略战术方针。

金正恩在致开幕词时说，尽管经历了旷日持久的全球卫生危机，朝鲜却始终保持了安定的防疫形势。此外，朝鲜还大力开展灾后重建工作，在全国各地新建了2万余处住宅，这些成就将在朝鲜劳动党的战斗史上写下骄傲的一页。

金正恩还就朝鲜劳动党第七届中央委员会工作做总结报告。他说，要认真总结第七届中央委员会在工作中取得的成绩和存在的不足，并提出争取社会主义建设划时代进展的主要路线和战略战术方针以及推动祖国统一事业和对外关系、加强发展党的工作中的一系列重要问题。

金正恩分析了在执行国家经济发展五年战略中出现的缺点及其主客观因素，并指出要按照将在八大提出的新五年计划，进一步振兴国家全盘经济工作。

根据议程，此次大会将总结朝鲜劳动党中央委员会和朝鲜劳动党中央检查委员会工作，修改朝鲜劳动党章程，以及选举朝鲜劳动党中央领导机构。

《 人民日报 》（ 2021年01月07日 03 版）

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