人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

抖音海外版在欧美吸引更多老年用户

本报驻美国记者  张梦旭
2021年01月07日05:12 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　数据统计网站Statista近日发布报告表示，互联网短视频社交平台TikTok（抖音海外版）正受到欧美国家越来越多中老年人的青睐，他们在TikTok上发布烹饪美食、健身、娱乐等方面的视频，并收获了众多年轻粉丝。报告显示，在美国9800万TikTok用户中，中老年使用者越来越多。目前，50岁以上用户占总数的7.1%，40至49岁的用户占总数的13.9%。

　　64岁的林恩·戴维斯家住美国新泽西州，不久前在TikTok上开设了个人账户。她几乎每天都更新一期视频，以美食烹饪为主，不到半年时间就获得260万关注者。戴维斯的美食教程既包括烹饪火鸡、牛排等大餐，也有制作奶昔、点心等甜点。戴维斯和她23岁的儿子蒂姆每天都花费数小时来制作视频，除了详细介绍美食制作步骤，还在视频中加入大量特效，让视频科技感、趣味性十足，几乎每期视频都能得到20万以上的点赞量。

　　2020年3月，英国的韦斯特希尔·帕克老年护理中心在TikTok上开设账户，通过视频展示该养老院居民跳集体舞、做健身操等活动，每期都有数十万的点击量。有网友留言说：“这充分说明生活乐趣不会因年龄增长而停止，我希望自己变老后的生活也能像他们一样充实。”

　　德国人埃丽卡·里施科是一位80岁的健身爱好者，她经常在TikTok上发布自己做平板支撑以及与81岁的丈夫表演舞蹈的视频，拥有超过8.1万名关注者。在一段视频中，她跟着流行歌曲的节奏做平板支撑8分钟。

　　美国《华尔街日报》称，欧美国家的老年人发现，他们能够通过TikTok与年轻人沟通互动，克服孤独，获得欢乐。俄勒冈大学副教授唐娜·戴维斯说，TikTok和其他社交媒体可以让用户了解不同年龄段人群的观点。“TikTok的不同之处在于，几代人正以真正有趣和有创意的方式相互教育，相互联系。”

　　美国退休人员协会的报告认为，相较于其他社交媒体，TikTok最大的特点在于开放性，美食、健身、旅行、摄影等各种短视频都可以在上面发布，并获得陌生人的关注和点赞。这在很大程度上满足了老年人的社交需求。尽管最初TikTok的主要目标用户是青年群体，但欧美国家越来越多老年用户开始在这个平台上展示自己的生活，同各个年龄段人群互动。

　　（本报华盛顿1月6日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年01月07日 17 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved