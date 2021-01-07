本报驻美国记者 张梦旭

数据统计网站Statista近日发布报告表示，互联网短视频社交平台TikTok（抖音海外版）正受到欧美国家越来越多中老年人的青睐，他们在TikTok上发布烹饪美食、健身、娱乐等方面的视频，并收获了众多年轻粉丝。报告显示，在美国9800万TikTok用户中，中老年使用者越来越多。目前，50岁以上用户占总数的7.1%，40至49岁的用户占总数的13.9%。

64岁的林恩·戴维斯家住美国新泽西州，不久前在TikTok上开设了个人账户。她几乎每天都更新一期视频，以美食烹饪为主，不到半年时间就获得260万关注者。戴维斯的美食教程既包括烹饪火鸡、牛排等大餐，也有制作奶昔、点心等甜点。戴维斯和她23岁的儿子蒂姆每天都花费数小时来制作视频，除了详细介绍美食制作步骤，还在视频中加入大量特效，让视频科技感、趣味性十足，几乎每期视频都能得到20万以上的点赞量。

2020年3月，英国的韦斯特希尔·帕克老年护理中心在TikTok上开设账户，通过视频展示该养老院居民跳集体舞、做健身操等活动，每期都有数十万的点击量。有网友留言说：“这充分说明生活乐趣不会因年龄增长而停止，我希望自己变老后的生活也能像他们一样充实。”

德国人埃丽卡·里施科是一位80岁的健身爱好者，她经常在TikTok上发布自己做平板支撑以及与81岁的丈夫表演舞蹈的视频，拥有超过8.1万名关注者。在一段视频中，她跟着流行歌曲的节奏做平板支撑8分钟。

美国《华尔街日报》称，欧美国家的老年人发现，他们能够通过TikTok与年轻人沟通互动，克服孤独，获得欢乐。俄勒冈大学副教授唐娜·戴维斯说，TikTok和其他社交媒体可以让用户了解不同年龄段人群的观点。“TikTok的不同之处在于，几代人正以真正有趣和有创意的方式相互教育，相互联系。”

美国退休人员协会的报告认为，相较于其他社交媒体，TikTok最大的特点在于开放性，美食、健身、旅行、摄影等各种短视频都可以在上面发布，并获得陌生人的关注和点赞。这在很大程度上满足了老年人的社交需求。尽管最初TikTok的主要目标用户是青年群体，但欧美国家越来越多老年用户开始在这个平台上展示自己的生活，同各个年龄段人群互动。

（本报华盛顿1月6日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月07日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)