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沙特等四国与卡塔尔恢复外交关系，化解持续三年半的断交危机

海合会峰会释放团结信号

本报驻埃及记者  黄培昭  景  玥
2021年01月07日05:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　1月5日，第四十一届海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）首脑会议在沙特西部城市欧拉闭幕。会议签署了《欧拉宣言》，强调海湾各国应团结一致，共同应对外部挑战。有分析认为，峰会最大成果是沙特等4国与卡塔尔恢复外交关系，持续三年半的海湾断交危机得以化解。

　　沙特外交大臣费萨尔5日在峰会后的新闻发布会上说，《欧拉宣言》见证了各国强烈的政治意愿和诚意，沙特、巴林、阿联酋和埃及与卡塔尔恢复全面外交关系，此举翻开了促进地区安全与稳定的“新篇章”。

　　2017年6月，沙特、阿联酋、巴林和埃及以卡塔尔“支持恐怖主义”和“破坏地区安全”为由，宣布与卡塔尔断交，并对其实施制裁和封锁。卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆率团出席了本届峰会，这是塔米姆3年多来首次访问沙特。峰会召开前，沙特和卡塔尔两国还相互开放了边境。

　　《欧拉宣言》呼吁各国共同努力，加快一体化进程，尽早完成海湾各国关税同盟和共同市场建设。峰会还强调各方携手应对新冠肺炎疫情威胁。海合会秘书长纳伊夫5日在新闻发布会上表示，峰会达成的协议标志着海合会的一个新开始，该成果将促进成员国团结一致、和解、合作和一体化，以面对挑战。沙特王储穆罕默德说，《欧拉宣言》对地区团结与稳定至关重要，有助于促进发展、应对挑战。科威特埃米尔纳瓦夫也指出，本届海合会首脑会议是一次“增强凝聚力的和解峰会”，有助于解决相关问题。

　　卡塔尔半岛电视台报道称，本次首脑会议为解决悬而未决的地区争端提供了“广泛的对话空间”，《欧拉宣言》的签署开启了海合会成员国间重建互信的序幕。埃及《金字塔报》撰文说，《欧拉宣言》包括“尊重签署国的主权”“承诺不干涉邻国内政”“开放海陆空边境”等多项内容，具有历史性意义。

　　开罗大学政治系教授哈桑在接受本报记者采访时说，本届海合会首脑会议富有成果。在共同的挑战面前，各方捐弃前嫌、团结一致的选择是正确和明智的，有利于海湾乃至整个中东地区的稳定和安宁。

　　也有媒体评论指出，海湾断交危机持续数年，冲突各方矛盾并未得到彻底解决，要完全修补裂痕仍需时日。各方需采取更多切实行动恢复信任，真正实现关系正常化。

　　（本报开罗1月6日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年01月07日 17 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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