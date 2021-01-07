本报驻比利时记者 任 彦

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全球航空业近期继续缓慢复苏，多国国内客运市场恢复速度明显快于国际市场，整体货运业务收入出现逆势增长。国际航协预计，航空业复苏之路依然漫长，客运量最早要到2024年才能恢复至2019年水平。

根据国际航空运输协会（国际航协）最近发布的全球航空市场分析报告，2020年10月全球航空客运量比2019年同期下降70.6%，较2020年9月72.2%的同比降幅继续收窄。各国国内航空运输恢复是行业复苏的主要驱动力。业内人士预计，新冠疫苗推广使用将有效增强民众出行信心，2021年全球航空业有望减少亏损，但要完全摆脱疫情阴霾，仍有很长一段路要走。

亚太航空客运量恢复近四成

比利时布鲁塞尔航空公司日前发表声明称，该航空公司去年12月和今年1月航班的预订量比2019年11月有明显增长，这是比利时为遏制疫情第二次“封城”以来出现的一个积极信号。布鲁塞尔机场首席执行官阿诺·费斯特告诉本报记者，该机场去年11月平均每天起飞50个航班，12月平均每天起飞65个航班。

“全球航空业正在疫情重创下缓慢复苏，但各国恢复情况不同，有快有慢。”国际航协理事长兼首席执行官亚历山大·德·朱尼亚克对本报记者表示，疫情防控形势是影响各国航空市场的主要因素。亚太航空市场特别是中国国内航空市场正加速恢复。

根据国际航协的报告，欧洲地区2020年10月航空客运量同比降幅为77.6%，北美降幅是70.1%，表现最好的是亚太地区，同比降幅61.6%，为全球最低，意味着亚太地区的航空客运量恢复近四成。

亚太地区航空业的良好表现离不开中国的贡献。据国际航协统计，去年10月，中国国内航空客运量已经全面恢复至2019年同期水平，是全球恢复程度最好的国家之一。“中国庞大的国内市场将使航空业在2020年年底前恢复盈利，中国也将引领全球航空业从疫情的影响中复苏。”朱尼亚克说。

“在全球航空业版图中，中国市场具有至关重要的地位。”国际航协首席经济学家布莱恩·皮尔斯说，中国是世界第二大航空市场，2019年中国航空市场增速达到7.8%，位居各国国内航空市场增速榜首。

“客改货”成航空业一大亮点

国际航协报告显示，货运业务是2020年国际航空业一大亮点。货运收入逆势增长，从2019年的1024亿美元增至2020年的1177亿美元，增幅达15%。大约50%的空运货物是用客机运送的。“2020年货运表现明显好于客运，虽然货运业务无法填补航空客运收入急剧下降带来的缺口，但在航空公司收入的占比明显增高，货运收入使航空公司能够维持其基本的国际网络。”朱尼亚克说。

为了增加收入，很多航空公司纷纷把客舱改为货舱运营。美国联合航空公司首个由客机执飞的“客改货”包机航班于去年3月底首航，之后相继开启上海、成都、北京往返美国的“客改货”包机服务，运输急需的防疫抗疫物资。汉莎集团2020年也首度尝试“客改货”物流模式，旗下德国汉莎航空、奥地利航空、瑞士国际航空和布鲁塞尔航空等航空公司都通过这一方式，执行汉莎货运的货班业务，其中中欧航线是重中之重。

记者从汉莎货运了解到，汉莎货运2020年在中国市场的业绩创下新高，预计全年营业收入同比增长200%。从去年12月起，奥地利航空在维也纳至上海航线上加开每周5班的“客改货”航班，以满足欧洲从中国进口抗疫物资的巨大需求。汉莎货运负责人说，中国率先控制住疫情，率先复工复产，为全球抗疫和世界经济恢复提供了物资保障。航空运输作为最快捷的国际物流方式，得到新的发展机遇。

“疫情袭来时，我们就意识到需要改变商业模式，很早就开始了‘客改货’服务。”阿联酋航空总裁蒂姆·克拉克说，“疫情前我们在全球的航班目的地有142个，现在为其中104个目的地提供航运服务，与以前大为不同的是，我们现在的航班绝大多数运载的都是货物。我们因此没有陷入财务危机。”

有业内人士指出，目前约80%的跨境电商业务需要航空货运。随着跨境电商业务蓬勃发展，货运需求将会与日俱增。2021年全球客机转货机的数量将增加36%，达到90架，到2022年这个数字将接近110架。根据波音公司2020年10月的最新预测，到2039年全球货机总数将超过2400架，其中约1400架为客机改造而成。

航空业今年将进一步回暖

国际航协最新统计数字显示，2020年全球航空公司削减了45.8%的成本，收入仍下降了60.9%，净亏损总额为1185亿美元。“全球航空业复苏之路漫长而艰难。”朱尼亚克说，2021年全球航空业将进一步回暖，但预计仍将亏损387亿美元。“国内市场的复苏速度要快于国际市场，各大航空公司至少要到2021年第四季度现金流才会转亏为盈，而客运量最早要到2024年才能恢复至2019年水平。”

财政支持是许多航空公司得以维持的主要原因。“如果不是各国政府及时提供1730亿美元的财政救助，将会有更多的航空公司破产。”朱尼亚克呼吁各国政府继续为航空公司提供支持，为经济发展注入活力。

英国皇家航空学会旗下《航空》杂志社总编辑蒂姆·罗宾逊撰文指出，现在各大航空公司都开启了“生存模式”，但该模式不能完全依赖财政支持，应该根据实际情况及时调整经营模式，否则就很难在新的竞争格局中胜出。航空公司需要更加重视不同旅客的特定需求，通过精细化管理细化产品定位，甚至开拓更多机票以外的收入。

在法航荷航集团大中国区总经理庞道安看来，疫情将会导致全球航空业大洗牌，一些恶性竞争会被市场挤出，整个行业会更加市场化。庞道安表示，目前，法航荷航在围绕竞争力、可持续性等方面展开重组计划，荷航将向更关注效益、更灵活、更可持续的商业模式调整；法航将通过加快机队现代化、优化支出、重组国内业务等方式提升竞争力。

“航空公司现在不仅要考虑活下来，也要考虑如何好好活下去。”克拉克说。

（本报布鲁塞尔1月6日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月07日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)