人民网北京1月6日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持6日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：我们注意到，王毅国务委员兼外长刚刚结束对尼日利亚的访问。尼当地媒体刊文称，中国已成为尼日利亚发展和现代化不可或缺的一部分，现在应利用王毅国务委员兼外长访问的大好时机，推动中尼关系朝着更加光明的方向发展。中方对王毅国务委员兼外长访尼的成果和意义有何评论？

华春莹：王毅国务委员兼外长正在非洲访问，尼日利亚是今年王毅国务委员访问非洲之行的首站。1月5日，王毅国务委员在尼日利亚会见了布哈里总统，同奥尼亚马外长举行会谈。两国外长还在会谈后共同会见了记者。

今年是中尼建交50周年。此访期间，双方一致同意要传承并弘扬中尼友好传统，开启两国合作更加辉煌的下一个50年。双方就全面深化中尼关系达成七点重要共识，一致认为要加强抗疫合作，相互坚定支持；将建立由两国外长牵头的政府间委员会，统筹推进两国各领域互利合作；推动中国构建新发展格局和尼日利亚新国家发展计划更紧密结合，深化双方共建“一带一路”合作；大力推进重点项目建设，助力尼工业化发展进程；不断拓展合作空间，打造数字经济、绿色经济新亮点；深入开展军事安全合作，提高尼日利亚维护国家安全能力；密切国际地区事务协作，践行多边主义理念，维护发展中国家共同利益。

尼日利亚是非洲最大经济体和人口最多的国家，有着重要的国际和地区影响。中国和尼日利亚加强各领域务实合作，符合两国和两国人民共同利益。王毅国务委员兼外长此次访尼，将有力推动中尼战略伙伴关系向前发展，并为深化中非友好合作注入新的动力。

新华社记者：我们注意到个别外国专家和媒体日前称，中国主要城市实行了停电限电措施，但外界无法了解实情，这种不透明将影响外界对中国发展的信心。对于相关说法，你有何回应？

华春莹：这不是外交问题，但我注意到的确有个别国外专家和媒体关注这个问题。事实上，中方主管部门已经多次介绍相关情况，强调目前中国能源供需形势总体平稳，总体电力供应能力是有保障的。中国媒体对此也进行了广泛报道。

根据中方主管部门的介绍，一段时间以来中国用电增长，主要有两大原因：一是经济增长带来用电增长。自11月份以来，中国经济增速加快，工业生产增速创年内新高，规模以上工业增加值增速已经超过疫情前正常水平。外需持续旺盛，出口增速创近年来新高。经济增长带来用电增长快速回升，恰恰印证了中国率先复工复产的事实。二是电采暖需求大幅上升导致用电增长。入冬以来，中国多地出现大范围大风降温和雨雪天气，气温低于常年同期，电采暖需求也大幅上升，也导致了南方部分地区用电负荷快速攀升。

针对上述情况，中方有关部门已经加强了电力供需形势监测预警，健全完善有序用电方案，保障居民、公共服务等民生用电不受影响。相关部门已多次及时将电力供需形势和采取的措施向公众发布。

法新社记者：第一个问题，香港警方依据《香港国安法》逮捕了50多人，请问是出于什么原因？第二个问题，美国一名律师John Clancey也因涉嫌犯下“颠覆国家政权罪”被捕，你能否证实？此次抓捕对于香港作为国际港的地位有何影响？第三个问题，美候任国务卿称香港警方的抓捕行为是对那些争取普世权利人士的打压，外交部对此有何评价？

华春莹：你说是3个问题，其实就是1个问题。我也看到了港媒报道，香港特区保安局已对媒体发表声明。香港警方逮捕了一些涉嫌违反香港国安法的人，表示香港警方行动是必要和必需的，特区政府绝不容忍颠覆国家政权的罪行。

中国是法治国家，香港是法治社会，我们支持香港警方正常履职。至于你提到这会不会影响香港的国际地位，我想大家都看得很清楚，香港居民享有的正常权利和自由没有受到任何影响，受影响的只是个别外部势力和香港个别人相互勾结企图破坏香港稳定和安全的“自由”而已。

美国专题新闻社记者：世卫组织总干事称，此前世卫组织已就其十位专家来华的细节与中方达成了一致，但目前有关专家即将抵华，中方却仍未批准其入境许可，总干事对此表示失望。这一事件的原因是什么？世卫专家组什么时候能成行？

华春莹：在新冠病毒溯源问题上，中方始终本着开放、透明、负责任的态度，从推动国际溯源研究的角度出发，率先同世卫组织开展溯源科学合作。去年2月和7月，在国内疫情防控任务十分繁重的情况下，中方两次邀请世卫组织专家来华开展溯源合作，制定了全球新冠病毒科学合作计划中国部分。去年10月，中方同世卫组织就国际专家组成员达成一致。此后双方专家保持频繁互动，并分别于10月30日、12月3日、12月10日、12月18日举行了四次视频交流会。中方专家本着科学态度坦诚介绍和分享了中方溯源成果。双方合作取得积极进展。

近期，中方本着积极建设性态度，同世卫组织就国际专家组来华开展新冠病毒溯源合作保持着密切沟通。当前，全球疫情形势仍十分严峻，中国国内也正在全力开展疫情防控，卫生防疫部门和专家都在全身心投入紧张的抗疫工作。尽管如此，从支持国际抗疫合作出发，中方仍克服困难，加快推进内部筹备工作，尽力为国际专家组来华开展溯源合作创造良好条件。世卫组织方面对此是清楚的。

溯源问题非常复杂。为确保国际专家组来华工作顺利进行，需要履行必要程序并做出相关具体安排。目前，双方还正在就此进行着协商。

彭博社记者：由于美国财长姆努钦的反对，纽约证券交易所正在重新考虑停止将三家中国大型电信企业摘牌的决定。外交部对此有何评论？

华春莹：关于这个问题，我昨天和前天已经连续两次应询表明中方原则立场。我可以再次强调，美国的国际金融中心地位，有赖于全球企业和投资者对其规则制度包容性和确定性的信任。近期美国一些政治势力持续无端打压在美上市外国公司，反映出其规则制度的随意性、任意性、不确定性。美方打压行为对中国相关公司的直接影响相当有限，最终损害的将是美国国家利益和形象，以及美国资本市场的全球地位。希望美方尊重法治、尊重市场，多做维护全球金融市场秩序、保护投资者合法权益和有益于全球经济稳定发展的事情。我想，不仅中国，其他国家也都在看美国怎么做，美国的行为将决定它在世界人民心目中的形象可不可信、可不可靠、值不值得合作。

总台国广记者：5日，在沙特欧拉召开的海湾阿拉伯国家合作委员会第41届首脑会议期间，海合会六国和埃及与会代表共同签署《欧拉宣言》，强调海合会致力于实现各成员国间全面合作、团结与融合，将推动海合会各国重回合作轨道。此前，沙卡两国已宣布彼此恢复开放领空和海陆边境。中方对此有何评论？

华春莹：中方对海合会首脑会议成功召开并发表《欧拉宣言》表示欢迎，支持海合会国家加强团结合作。我们一贯主张通过对话协商解决彼此分歧，希望并支持海合会国家继续加强团结合作，共同促进地区的和平、稳定与发展。

《南华早报》记者：今天香港警方的行动中抓捕了一名美国律师John Clancey。有评论指出，这可能会给中美关系带来一些不确定性。中方对此有何评论？是否担心？

华春莹：我刚才已经说了，香港是法治社会，香港警方已就此发表声明，我们支持香港警方依法履职，维护香港的安全和稳定。

我想现在中美关系中出现的问题或者不确定性，它的根源大家看得非常清楚。希望美方正确、理性看待中国发展，看待中美关系，停止炮制各种各样的理由对中国进行无端政治打压遏制。中美关系健康稳定发展是中美两国人民和世界的期待。希望美方能够重拾理性，同中方共同努力推动中美关系重回正轨。

彭博社记者：美国候任国务卿布林肯发推特称，对于支持民主的示威者的大规模逮捕是对争取普世权利勇士的打压。拜登-哈里斯政府将同香港人民站在一起，反对北京对香港民主的打压。你刚才提到了下一阶段的中美关系，而布林肯作为候任国务卿发表了这样的言论。外交部对这条推特有何评论？

华春莹：我刚才已经说得非常清楚，特区政府已经就相关案件表明了立场。香港是法治社会，香港特区政府有关机构依法履职，其他国家无权干涉。希望美方尊重事实、尊重法治。依法行事、依法办案，在任何国家、任何法治社会都应该得到支持，而不是受到干预。

俄新社记者：美国总统特朗普6日签署行政令，禁止与包括支付宝、微信支付在内的8款中国应用程序的开发者和控制者交易，理由是这可能威胁美国公民的隐私和数据安全。中方对此有何评论？中方是否将采取反制措施？

华春莹：这是美方泛化国家安全概念、滥用国家力量，无理打压外国企业的霸凌霸道霸权行径的又一例证，损人不利己。有关措施当然会对中国相关企业产生一些影响，但更重要的是将损害美国消费者利益和美国国家利益。美方做法给世人提供了一份生动教材，让大家看到美方嘴上讲着自由市场经济和公平竞争，但实际是怎么做的。

我们注意到美方声称禁止支付宝和微信支付的理由是“保护美国公民的隐私和数据安全”。但事实是，美国一直是地球上最大的“黑客帝国”，运用其强大的技术能力，无孔不入、无处不在地监控本国人民，监听世界各国人民，窃取各种数据，其盟友也不能幸免。美方手段包括在应用程序中设置“后门”，胁迫电信运营商，这从早已曝光的“脏盒”、“棱镜门”、“怒角计划”中大家已经看得非常清楚了。

美方一边无差别地实施全球监控窃密，另一方面毫无根据地指责其他国家，这好比一个江洋大盗一边肆无忌惮地行窃，另一边嚷嚷着要保护自己免于被盗，这是多么虚伪可笑！

我还想说，科学技术发展应该是一种向善的力量，应该服务于全人类的进步和福祉，而不是以意识形态划线，更不应成为政治操弄的工具。美方对中国领先技术草木皆兵，甚至将科技本身意识形态化、武器化，这一方面是美方自己内心镜像的反映，另一方面也显示出现在的美国极度不自信。

我们敦促美方切实尊重市场经济和公平竞争原则，遵守国际经贸规则，为包括中国企业在内的各国企业在美投资经营提供开放、公平、公正、非歧视的营商环境。中方将继续采取必要举措维护中国企业的正当、合法权益。

澎湃新闻记者：据报道，美国国务卿蓬佩奥接受采访时称，中欧投资协定是一项脆弱的协议，它未能保护欧洲工人免受中国共产党掠夺。中方对此有何评论？

华春莹：我不知道你看到这篇报道、听到这种话时，有没有闻到一股酸味儿？中欧投资协定不能保护欧洲工人，难道美国对欧洲国家部分产品加征关税就能够保护欧洲工人吗？

中欧双方经过7年多共同努力结束中欧投资协定谈判，达成一份平衡、高水平和互利共赢的投资协定，不仅展现了中方推进高水平对外开放的决心和信心，也将为中欧相互投资提供更大的市场准入、更高水平的营商环境、更有力的制度保障和更加光明的合作前景，得到中欧各界以及国际社会的高度评价。各方普遍认为这是中欧经贸合作的里程碑，是多边主义的胜利。在疫情重创全球经济的艰难形势下，中欧投资协定的达成有利于促进世界经济复苏，有利于维护多边主义，也有利于捍卫以规则为基础的开放型世界经济。

两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。中方愿同包括欧盟在内的各方一道，继续积极开展合作，做大共同利益蛋糕，实现更高水平的互利共赢。

《中国日报》记者：据报道，美国务院负责政治军事事务的助卿库珀将于美东时间6日晚通过视频方式出席“美台政治军事对话”并致辞。请问中方对此有何评论？

华春莹：我注意到有关报道。美方行径将严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定。中方对此坚决反对，予以强烈谴责。

台湾问题事关中国主权和领土完整，涉及中国核心利益，是中美关系中最重要最敏感的问题。中方敦促美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，立即停止与台湾进行任何形式的官方往来和军事联系，以免进一步损害台海和平稳定和中美关系。中方将根据形势发展作出必要反应，坚决捍卫国家主权安全利益。

《北京青年报》记者：近日，日本导演竹内亮拍摄的纪录片《后疫情时代》引发中日网友热议，在各类媒体平台上有着不俗的播放量。在各界高度重视增进中日相互了解背景下，请问你对该片有何评价？

华春莹：我也看了这部片子，并注意到这是竹内亮导演继《南京抗疫现场》、《好久不见，武汉》之后，一年之内拍摄的又一部以中国抗疫为主题的纪录片力作。该片以南京马拉松比赛、无人配送和网络直播等为切入点，真实记录了中国在疫情防控和复工复产方面取得的重大成就，并指出“眼下中国能够做到疫情防控和经济复苏，是对14亿人共同努力的回报。”我们对竹内亮导演不带偏见地真实记录中国人民走过的这段非凡历程表示赞赏。

这个世界太需要有人像竹内亮导演这样去传递真实情况和真实情感。我们希望有越来越多的日本记者和其他各国媒体人士在报道中国时，能够不光用眼，还用心、用情把一个真实客观立体、发展进步友好的中国展现给各国民众，不断增进中国和其他国家人民之间相互了解、理解、信任和感情。希望中日友好能持续下去，也希望中国与世界各国的友谊之树开出鲜艳花朵，不断绽放新的生机与活力。

路透社记者：巴西经济部周二表示，巴西已拖欠新开发银行的倒数第二笔资金分期付款，因为这笔付款未经国会授权。外交部对此有何评论？

华春莹：你提到的这个问题很具体，我不了解，建议你向主管部门询问。

《环球时报》记者：美常驻联合国代表克拉夫特5日发推特称，美将永远支持人权。她呼吁立即释放被中国司法机关依法判刑的人员。美国务院国际宗教自由无任所大使布朗巴克也发推特要求释放所谓被任意拘禁的人。中方对此有何评论？

华春莹：美方个别高官显然更关心其他国家的个别罪犯，而不是本国人民，这是美国人民的悲哀。

人权绝不是什么空洞的口号，而是具体、实在的。最大的人权莫过于生命权。疫情形势下，最大的人权莫过于健康平安活着的权利和自由。我近日看到《纽约时报》一篇文章，其中有这么几句话——“当我意识到有多少美国同胞把权力看得比正义重要、把偏见看得比公平重要、把煽动性言论看得比科学重要时，我的‘美国梦’就破灭了”。

中国政府奉行的是以人民为中心的人权理念，实现了14亿人从贫困到温饱再到小康的历史性跨越，人均预期寿命从35岁提高到77岁，8亿人摆脱了贫困，建成了世界上最大规模的教育体系、社保体系、医疗体系和基层民主体系。面对疫情，中国政府坚持生命至上、人民至上，全力护佑每一个人的生命、价值和尊严。

在人权问题上，中国政府的承诺重如泰山，而美国个别政客的口号轻如鸿毛。现在美国国内2000多万人确诊新冠肺炎，35万多人已经失去了生命。但是美国的这些政客对本国严重的疫情和这么多生命逝去没有流露出半点痛惜，或做出什么努力，反而继续不断发出各种噪音，以人权为由干涉别国内政。他们嘴上说着人权，但所作所为恰恰是对人权的最大亵渎和讽刺。美方这些人如果真正关心人权，就应该首先专注控制住本国疫情、维护好美国人民的生命安全和健康；应该首先去关心并解决那些数百万民众在严寒中排着长队等待领取救济食品的问题；应该首先解决美国内严重的种族歧视和暴力执法问题；应该立即停止对其他国家的单边非法制裁和到处煽动武力，造成在其他国家的战乱、人民的痛苦和生命的丧失。

总台央广记者：美国务院5日发推特称，“清洁网络”目前包括180家电信公司和数十家高科技公司。形势正向对华为和中国共产党其他监控工具不利的方向发展。中方对此有何评论？

华春莹：我想很多人都非常好奇，美国国务卿和美国国务院到底要有怎样的迷之自信和勇气，才可以做到将“谎言外交”进行到底。我想，还是应该用事实来说话：

虽然美国不断攻击华为，但迄今为止没有任何一个国家、没有任何一个外国公司拿出证据证明华为的产品对他们构成了威胁。但我们知道的是，美国国家安全局（NSA）长期强迫AT&T等运营商向其提供数据。早在十几年前，他们在“无边界线人计划”(Boundless Informant)等监听项目中使用名为“脏盒”（Dirtbox）的“伪基站”，暗中接入手机并盗取数据。法国《世界报》曾经报道称：“美国通过‘脏盒’在法国至少窃取了6250万部手机的数据！”

根据“棱镜门”事件披露的情况，美方长期将应用程序视作“数据金矿”，多年来通过应用程序挖掘数据情报。推特、脸书、优兔、Skype、谷歌地图甚至手机游戏“愤怒的小鸟”都被迫选择了合作。就在前几个月，我看到有关报道称爱尔兰有关方面也要求脸书停止将数据输送回美国。

美国情报部门还利用手机应用程序商店窃密。加拿大广播公司（CBC）披露，美国国家安全局和“五眼联盟”其他成员情报部门曾发起所谓“怒角计划”（Irritant Horn），利用谷歌应用程序商店，向手机中植入间谍软件或破解程序漏洞。凭借这种手段，美国和“五眼联盟”其他成员窃取了海量信息。

美国媒体《华盛顿邮报》曾披露，美国国家安全局曾与英国政府通讯总部合作发起“强健计划”（Muscular），频繁侵入谷歌和雅虎的云服务器，甚至直接将数据引流到本单位数据库，收集了上亿条私人信息。

此外，斯诺登曝光的美国“特等舱”项目显示：美国在其近100个驻外使领馆内暗装监听设备，对驻在国进行窃密。不久前，美国一个网站发表文章《美国“去中国”式“清洁网络”肮脏而虚伪》指出，美国设想的“清洁网络”就是没有中国的网络，荒谬且虚伪，只讲了一个道理:“只有美国才能监控全球”。此外大家也都知道，经营了半个世纪的瑞士“克里普托AG”加密设备公司已被证实，该公司行销120多国的“加密设备”其实一直是美国中情局的“窃密机器”。

面对这些公开的报道和事实，美方难道不想作出任何解释吗？

英国广播公司记者：请问你是否能明确一下世卫专家组来华遇到的具体问题？据你所说，似乎现在中方仍在商议有关细节，是单纯因为签证问题，还是双方仍未就专家组在华工作内容达成一致？

华春莹：我能够理解你对这个问题的关心，我也能理解世卫组织方面的心情。

中方同世卫组织的合作不存在任何问题，我们一直持积极开放态度。我刚才也介绍了，去年我们已经两次邀请世卫组织专家来华开展溯源合作，10月以来双方专家举行了四次视频交流会。

关于最近合作，中方有关部门也一直同世卫组织方面保持着密切合作。但是你也知道，近期中国本土疫情呈现出零星散发和局部聚集性疫情交织叠加的态势，多地都进入了“战时”状态，中方防疫部门和专家都在全身心投入到紧张的抗疫工作当中。

尽管如此，我们从支持国际抗疫的角度出发，仍然在克服困难，加紧推进内部筹备工作。中国有关部门同世卫组织也一直保持着沟通。根据我了解的情况，双方目前仍然在就国际专家组来华的具体日期和具体安排等细节保持着密切沟通。我们当然也希望能够通过双方沟通尽快敲定安排。

彭博社记者：世卫组织总干事谭德塞发推特称，他对当前情况“非常失望”。计划来华的专家也发推特称，他们来华计划受阻，因为没有拿到中方签证。请问你对谭德塞总干事的评价作何回应？

华春莹：中方同世卫组织一直保持着密切良好的沟通。我们同谭德塞总干事也保持着密切、友好的合作。我刚才也说了，我们当然能够理解谭德塞先生的心情，但是打个比方，如果你到其他人家里作客拜访，肯定要跟对方事先商定约好具体时间，对不对？

我刚才也讲了，现在中国本土疫情呈现出零星散发和局部聚集性疫情交织叠加的态势，多地进入了“战时”状态，中方专家和有关部门都在全身心地投入到新的紧张战斗中，因为我们的目标是第一时间坚决控制住疫情，不让疫情蔓延开。我想，大家对此是能够理解的。

尽管如此，我们非常重视并且仍然在积极推进相关合作。我刚才也讲了，中方有关部门正在与世卫组织方面保持着密切沟通，争取通过双方沟通尽快敲定专家来华具体日期等相关具体安排。如果有进一步的消息，我们也会及时跟媒体朋友们通报。

会后有记者问及：5日，美国国务院网站刊发国务卿蓬佩奥接受“法轮功”媒体《大纪元》采访的全文，蓬在采访中攻击中国的宗教、贸易、计划生育政策。据报道，在美国大选期间，《大纪元》和“法轮功”积极支持特朗普总统。中方对此有何评论？

华春莹：世人皆知，“法轮功”是被中国政府依法取缔的邪教组织，它反人类、反科学、反社会。《大纪元》是“法轮功”邪教辖下的邪媒。蓬佩奥为了攻击中国，竟然与邪教组织为伍、沆瀣一气，令人不齿。

对于蓬佩奥在有关问题上对中国进行污蔑、抹黑的陈词滥调，中方已多次表明严正立场，这个人炮制政治病毒和政治谎言的恶劣行径早已被世人看穿。

(责编：于洋、刘慧)