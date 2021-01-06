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印度多地禽类中检测出高致病性禽流感病毒

2021年01月06日19:36 | 来源：新华网
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新华社新德里1月6日电 据印度媒体6日报道，印度喜马偕尔邦、喀拉拉邦、拉贾斯坦邦和中央邦等地已发现禽鸟因感染禽流感死亡，相关部门在死亡禽类样本中检测出H5亚型高致病性禽流感病毒。

据报道，研究部门5日在喜马偕尔邦湖区死亡的候鸟样本中检测出H5N1型禽流感病毒，目前该地已有约2700只候鸟死亡。另外，在南部的喀拉拉邦发现数万只鸭子死亡，在拉贾斯坦邦和中央邦有数百只乌鸦死亡，这三地均从禽类样本中检测出H5N8型禽流感病毒。喀拉拉邦等地5日已在受影响的部分地区禁止家禽交易，并开始扑杀鸡鸭等禽类。

印度环境、森林和气候变化部5日发布禽流感警报，要求各邦加强监测，并采取“紧急措施”控制禽流感蔓延。警报说，考虑到目前情况的严重性以及“疾病传给人类和其他家养动物及禽类的可能性”，各邦政府应成立专门监督委员会，制定应对禽流感的紧急行动计划，并将所有候鸟死亡数量和原因立即报告中央政府。

印度媒体援引政府官员的话报道说，此次禽流感可能源自北方迁徙来的候鸟。

(责编：于洋、杨牧)

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