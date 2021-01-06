新华社北京1月6日电 综合新华社驻欧洲地区记者报道：随着新年假期结束，欧洲多国新冠疫情持续恶化。英国、德国、丹麦等国宣布将进一步收紧疫情防控措施，并推进新冠疫苗接种。

英国政府5日发布的数据显示，英国当天新增新冠确诊病例60916例，再创该国疫情暴发以来单日新增确诊病例数最高纪录，累计确诊2774479例。由于新冠疫情形势不容乐观，英国近期多次收紧疫情防控措施。首相约翰逊4日晚宣布在英格兰实施大范围“禁足”措施，并表示“禁足”将至少持续至2月中旬。

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所5日公布的疫情数据显示，截至当天零时，德国新增新冠确诊病例11897例，累计确诊1787410例；新增死亡病例944例，累计死亡35518例。德国联邦和各州政府5日达成新协议，将目前实行的新冠防疫措施延长至1月31日，并将限制疫情严重地区居民的出行范围。

德国总理默克尔当天表示，新措施“严厉但绝对必要”。她说，日前英国报告的变异新冠病毒带来了“新的特殊情况”，传播迅速，会导致更多感染，必须格外小心。

根据丹麦国家血清研究所5日的数据，过去24小时该国新增新冠确诊病例1992例，累计确诊172779例，累计死亡1420例。丹麦首相梅特·弗雷泽里克森5日在联合记者会上宣布，新冠疫情风险等级将从4级提升到最高的5级。此外，由于变异新冠病毒在丹麦的传染率呈加速上升趋势，6日起将进一步收紧疫情防控措施，公共和私人场所的聚集人数上限将从10人降至5人，公共场所的社交距离要求从1米增加到2米。

据西班牙卫生部截至5日14时的新冠疫情统计数据，过去24小时内，西班牙新增确诊病例约2.4万例，累计确诊约198.3万例，累计死亡51430例。与此同时，西班牙的新冠病毒检测量受假期影响大幅下降。

为了防控疫情，欧洲多国加速推动新冠疫苗接种。英国首相约翰逊在5日的疫情发布会上说，该国已有超过130万人接种了新冠疫苗。丹麦自2020年12月27日开始接种新冠疫苗，目前已有超过5万人接种。

德国2020年12月27日启动了新冠疫苗大规模接种，80岁以上老年人、养老和护理机构人员、一线医护人员等优先接种。德国首批接种的疫苗由德国生物新技术公司和美国辉瑞制药有限公司合作研发。据介绍，在2021年第一季度，其他新冠疫苗将有望获批，届时德国将获得更多疫苗。

西班牙目前共接收到新冠疫苗74.4万剂，已接种13.9万剂。由于部分自治区疫苗接种进程过于缓慢，西班牙国防大臣玛加丽塔·罗夫莱斯5日表示，如果卫生部或者各自治区发出请求，国防部可派出军队帮助推动疫苗接种。（参与记者：张家伟、张毅荣、林晶、谢宇智）

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