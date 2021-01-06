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王毅：中尼达成七点重要共识

2021年01月06日15:34 | 来源：新华社
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　　新华社阿布贾1月5日电（记者郭骏）当地时间1月5日，国务委员兼外长王毅在阿布贾同尼日利亚外长奥尼亚马共同会见记者。

　　王毅说，尼日利亚是非洲最大的经济体、人口最多的国家，有着重要的国际和地区影响，始终是中国在非洲高度重视的主要战略合作伙伴。

　　王毅表示，今年中尼两国将迎来建交50周年，这是一个继往开来的重要年头。50年来，无论国际风云如何变化，中尼两国坚持相互尊重、相互信任、相互支持，走出了一条团结振兴之路。2019年中尼双边贸易额达到建交之初的1900倍。双方在铁路建设、自贸园区、本币互换、卫星发射等领域合作硕果累累，走在了地区和国际合作的前列。事实证明，中尼合作有着强劲的内生动力，符合两国和两国人民共同利益，已经成为中非合作和南南合作的重要组成部分。

　　王毅说，站在新的历史节点，双方应当传承并弘扬中尼友好传统，开启两国合作更加辉煌的下一个50年。我刚刚同奥尼亚马外长举行会谈，就此深入交换意见，达成七点重要共识：

　　我们将继续加强抗疫合作，坚定相互支持，直至彻底战胜疫情；我们将建立由两国外长牵头的政府间委员会，统筹推进两国各领域互利合作；我们将推动中国构建新发展格局和尼日利亚新国家发展计划更紧密结合，深化双方共建“一带一路”的合作；我们将大力推进重点项目建设，助力尼日利亚加快工业化进程，提升自主发展能力；我们将不断拓展合作空间，打造数字经济、绿色经济新亮点，实现多元化发展；我们将深入开展军事安全合作，提高尼日利亚维护国家安全能力；我们将密切国际地区事务协调，践行多边主义理念，维护发展中国家共同利益。

　　王毅表示，我们相信，在双方共同努力下，中尼战略伙伴关系一定能开辟更广阔的未来，为非洲的和平发展，为世界的稳定繁荣作出更大贡献。

(责编：郝江震、刘慧)

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