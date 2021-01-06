人民网讯 1月6日，厦门理工学院未来媒体发展研究中心与社会科学文献出版社联合发布了《未来媒体蓝皮书：中国未来媒体研究报告（2020）》。蓝皮书报告认为，5G时代“融媒”加速向“智媒”转变。

蓝皮书指出，具有超级连接能力的5G网络，将与数字化、大数据、云和人工智能全面融合，带来产业的革命性变化，也将为人与人、人与物的连接方式带来深远改变。“5G”时代的到来, 驱动着人工智能、大数据、物联网等科技的发展升级，多元的应用场景也将给传媒业带来更多的可能性和想象空间。智能化将成为未来传播模式创新的核心逻辑，人工智能不仅形塑整个传媒业的业态面貌，也在微观上重塑传媒产业的业务链。人类已经经历纸媒、电媒、光媒、智媒四个时代，正在快速步入到一个新型主流全媒、智媒、融媒三位一体的超媒时代。智媒时代，助推媒体融合向纵深发展，成为移动新闻客户端发展的重要方向。

现阶段智媒技术仍然处于“弱人工智能”阶段, 多数国内媒体机构智能化仍处于起步阶段，技术基础薄弱、专业人才缺乏和资金投入不足是目前智媒转型面临的三大挑战。不过，中国智能媒体发展势不可挡。未来，移动新闻客户端行业格局或将呈现头部化和细分化并行态势，新型主流媒体与头部商业平台将成为智媒生态两大中坚力量。智媒时代资讯消费会出现在智能家居端、智能电视端、智能汽车端及更多终端上，媒体的承载形式将更加丰富，移动新闻客户端需要做好全景生态布局。

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