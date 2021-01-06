新华社卢萨卡1月5日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心5日数据显示，非洲累计确诊新冠病例2854791例，累计死亡67986例，累计治愈2362039例。塞内加尔、津巴布韦等国家收紧防控措施。

非洲地区目前累计确诊病例最多的国家是南非，5日该国新增确诊病例14410例，累计确诊1127759例，累计死亡30524例。

塞内加尔总统萨勒5日晚宣布，从6日起在达喀尔大区和捷斯大区实施紧急状态，且每日21时至次日5时在这两个大区实施宵禁，以遏制新冠病毒传播。塞内加尔卫生部日前表示，该国最迟将在今年第二季度获得新冠疫苗。

津巴布韦5日开始全面实施严格的出行限制和宵禁措施，以遏制疫情蔓延。除外出购买生活必需品和就医外，民众应留在家中；农业、制造业等行业员工须持有雇主的证明信方可外出前往工作地点，同时不得违反宵禁规定；警方已在主要路口设卡，检查来往行人和车辆的证件许可，随意外出者或违反宵禁规定者将被逮捕。

加纳总统阿库福-阿多5日说，加纳计划加大投资力度，振兴受疫情严重打击的经济。政府将继续采取稳健的财政措施，使加纳回到经济恢复的轨道上来。

非洲联盟委员会主席法基日前表示，过去一年是近年来非洲遭遇最大挑战的一年，当前防范新冠疫情、保护民众健康的任务仍很艰巨，经济复苏面临巨大挑战。（执笔记者：赵宇鹏；参与记者：吴长伟、张改萍、汪平、邢建桥、张玉亮、乔本孝、许正、荆晶）

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