人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

中国代表敦促谨慎处理叙利亚化学武器问题

2021年01月06日15:15 | 来源：新华网
小字号

新华社联合国1月5日电 中国常驻联合国副代表戴兵5日在安理会叙利亚化学武器问题视频公开会上发言，敦促谨慎处理叙利亚化武问题。

戴兵说，在化学武器问题上，中方立场是一贯的。中方反对任何国家、组织或个人在任何情况下、出于任何目的使用化学武器。对于指称使用化学武器情况，应该以事实为依据，以《禁止化学武器公约》为准绳，进行公正、客观的调查和处理。

他说，中方注意到叙利亚方面多次表达愿同禁止化学武器组织（禁化武组织）技术秘书处开展合作的积极意愿，双方经协商已就3项未决问题结案。叙方的建设性态度和双方沟通成果值得肯定，希望双方继续推动其他未决事项取得积极进展。叙利亚常驻联合国代表曾多次致函安理会主席，提交恐怖组织计划伪造化武袭击事件的详细信息，这些信息应得到重视。中方希望在月度报告和安理会的通报中跟踪上述信息的处理情况。

他说，化武问题事关重大，追责问题必须回归《禁止化学武器公约》框架，有关调查必须尊重事实、尊重科学。中方反对在缺乏确凿证据、报告疑点重重的情况下仓促采取行动。希望禁化武组织的报告体现证据链的完整和闭合，在报告充满争议、各方分歧严重的情况下不宜强行采取行动。技术秘书处应鼓励各方对报告疑点进行充分讨论，以科学分析服人，以事实真相服人。

他说，当前禁化武组织的工作面临挑战，各方处于严重分裂和对立。中方希望禁化武组织总干事阿里亚斯和技术秘书处加大努力，推动《禁止化学武器公约》缔约国回归协商一致作决定的传统，避免强推表决。

(责编：艾雯、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved