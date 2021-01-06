新华社联合国1月5日电 中国常驻联合国副代表戴兵5日在安理会叙利亚化学武器问题视频公开会上发言，敦促谨慎处理叙利亚化武问题。

戴兵说，在化学武器问题上，中方立场是一贯的。中方反对任何国家、组织或个人在任何情况下、出于任何目的使用化学武器。对于指称使用化学武器情况，应该以事实为依据，以《禁止化学武器公约》为准绳，进行公正、客观的调查和处理。

他说，中方注意到叙利亚方面多次表达愿同禁止化学武器组织（禁化武组织）技术秘书处开展合作的积极意愿，双方经协商已就3项未决问题结案。叙方的建设性态度和双方沟通成果值得肯定，希望双方继续推动其他未决事项取得积极进展。叙利亚常驻联合国代表曾多次致函安理会主席，提交恐怖组织计划伪造化武袭击事件的详细信息，这些信息应得到重视。中方希望在月度报告和安理会的通报中跟踪上述信息的处理情况。

他说，化武问题事关重大，追责问题必须回归《禁止化学武器公约》框架，有关调查必须尊重事实、尊重科学。中方反对在缺乏确凿证据、报告疑点重重的情况下仓促采取行动。希望禁化武组织的报告体现证据链的完整和闭合，在报告充满争议、各方分歧严重的情况下不宜强行采取行动。技术秘书处应鼓励各方对报告疑点进行充分讨论，以科学分析服人，以事实真相服人。

他说，当前禁化武组织的工作面临挑战，各方处于严重分裂和对立。中方希望禁化武组织总干事阿里亚斯和技术秘书处加大努力，推动《禁止化学武器公约》缔约国回归协商一致作决定的传统，避免强推表决。

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