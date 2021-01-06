人民网讯 联合国难民署和中国国家国际发展合作署（国合署）于近日签署两项南南合作援助基金项目合作协议，向阿富汗受冲突影响的脆弱群体提供应急避难物资和教育支持，并向联合国难民署在东非地区的援助项目提供个人防护用品以应对新冠肺炎疫情。

2020年12月，联合国难民事务高级专员菲利普·格兰迪与国合署署长王晓涛分别在日内瓦和北京举行视频会见。

“感谢中国对联合国难民署的支持，希望中国将继续帮助世界各地的人民抗击疫情。在多边和人道主义行动中，中国将会发挥更重要的作用。” 格兰迪说。

王晓涛表示，中方愿加强同联合国难民署等国际组织的合作，帮助其他发展中国家及脆弱群体应对生存和发展挑战。

中国将支持联合国难民署向在阿富汗的难民、境内流离失所者、返乡者和东道社区居民等提供帐篷、核心救济物资和书包。这些活动将与阿富汗政府以及国际和地方合作伙伴联合开展。中国的慷慨援助将有助于联合国难民署在阿富汗开展紧急避难响应和教育支持。

在此前签署的另一项协议中，中方将支持联合国难民署在东非地区开展的新冠疫情应急响应活动， 为难民、境内流离失所者、东道社区和医务工作者等提供支持，向医疗站提供口罩、防护服、手套、护目镜和橡胶靴。这些活动将与肯尼亚、南苏丹和坦桑尼亚政府以及国际和地方合作伙伴联合开展。

近年来，中国政府与联合国难民署的合作不断扩大，在阿富汗和东非地区加强人道主义援助是双方最新合作。2016年以来，中国政府通过南南合作援助基金与联合国难民署合作，向难民署在阿富汗、安哥拉、伊拉克、刚果共和国、津巴布韦的项目提供援助，包括住所、供水、医疗、教育，并发放食品、救援物资和御寒物资。

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