新华社哈拉雷1月4日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心4日发布的新冠疫情数据显示，非洲累计确诊2830462例，累计死亡67246例，累计治愈2343850例。南非、安哥拉等多国推进新冠疫苗采购计划。

南非卫生部长兹韦利·穆凯兹3日宣布了该国分3个阶段的新冠疫苗接种计划：首先为大约125万名医护工作者接种，其次为老年人和基础疾病患者等人群接种，尔后为其他人群接种。预计今年年底前将有67%的南非人接种新冠疫苗。南非全国教育、卫生与同盟工会要求南非政府在等待世界卫生组织分配新冠疫苗的同时，向中国、俄罗斯紧急采购疫苗，供医护工作者接种。

除南非外，多个国家正推进新冠疫苗采购计划。安哥拉卫生部长卢图库塔1日表示，新冠疫苗将从2月开始运抵该国，目前正为储存疫苗准备冷链设施；赞比亚卫生部长奇卢菲亚4日表示，在国际社会的支持下，赞比亚有望于2月引进并为民众接种疫苗；津巴布韦等国也正进行疫苗采购。

近日，赞比亚和博茨瓦纳宣布检测出南非发现的变异新冠病毒。赞卫生部4日表示，鉴于近期本国新冠确诊病例数迅速增加，可确认赞比亚已开始经历第二波新冠疫情。博茨瓦纳卫生与健康部长迪科洛蒂3日说，由于新冠确诊病例持续增加且报告发现了变异病毒，该国决定将目前实施的宵禁延长至1月底。

为防第二波新冠疫情蔓延，一些非洲国家开始实施更严格的“封城”和宵禁措施。津巴布韦政府宣布，从5日开始，除采矿业、制造业和农业等领域的企业外，其他行业暂停生产活动30天；肯尼亚总统肯雅塔3日宣布将该国的宵禁延长至3月12日；卢旺达总理办公室4日发布内阁公报说，由于近期新冠病例数增多，内阁决定从5日起收紧现有防疫措施，暂停地区和城市间交通。马里政府宣布，原定于5日复课的各教育机构将推迟至25日复课。

与此同时，一些非洲国家逐步复课。肯尼亚所有学校4日起复课，师生在校期间须戴口罩，并保持教室通风，学校必须备有足够的洗手液。加纳总统阿库福-阿多3日表示，各类学校将从9日起陆续复课。（执笔记者：张玉亮；参与记者：朱绍斌、荆晶、汪平、滕军伟、赵宇鹏、白林、吴长伟、许正、邢建桥、乔本孝、聂祖国、吕天然）

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