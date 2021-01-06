人民网阿布贾1月6日电（记者姜宣）当地时间1月5日，国务委员兼外长王毅在阿布贾同尼日利亚外长奥尼亚马共同会见记者。有记者问：你为什么冒着疫情风险坚持访问非洲？此次访非主要有哪些目标？

王毅表示，中国外交有一个好传统，那就是外长每年年初都要先访问非洲。中方希望以这一实际行动，体现中国对非洲的高度重视，体现中国与非洲兄弟之间牢不可破的友谊，体现中国对非洲各国发展振兴的坚定支持。今年尽管有疫情，但这一传统已经坚持30年了，风雨无阻，初心不改，不应中断，不能退缩。非洲国家也期待中国朋友的到来。中方愿克服疫情带来的困难，继续坚持首访非洲，与非洲共克时艰、共促合作、共谋未来。

王毅说，我此次访非包括尼日利亚、刚果（金）、博茨瓦纳、坦桑尼亚和塞舌尔五个国家，旨在对外传递中国和非洲携手同行、打造更加紧密命运共同体的四点明确信息：

首先是中国坚定支持非洲抗击疫情。面对突如其来的疫情，非洲对中方抗疫给予了有力支持，我们不会忘记。中方也向非洲53个国家和非盟都提供了抗疫物资，以解一些国家燃眉之急。特别是去年6月习近平主席倡导举办了中非团结抗疫特别峰会，为双方携手战胜疫情提供了重要战略引领。中方愿落实好峰会成果，继续向非洲有需要的国家提供医疗物资援助，派遣医疗专家组，开展诊疗经验交流，推进对口医院合作，建设好非洲疾控中心总部项目，提高非洲公共卫生应急能力。同时中方致力于实现疫苗在非洲的可及性和可负担性，助力非洲人民早日战胜疫情。

第二是中国坚定支持非洲加快经济复苏。中方愿同有需要的非洲国家建立人员往来的“快捷通道”，有序推进在非洲重大合作项目的复工复产，加快推进共建“一带一路”合作，帮助非洲稳定经济、保障就业、改善民生。中方祝贺非洲大陆自贸区正式启动，愿支持非洲一体化进程。我们也将鼓励中资企业增加对非投资，支持非洲推进工业化，早日实现自主可持续发展。

第三是中国坚定支持中非合作提质升级。虽然受到疫情影响，但2018年论坛北京峰会成果的整体落实率已超过70%，对非“八大行动”成效显著，尤其是产业促进行动、设施联通行动、健康卫生行动和人文交流行动受到非洲热烈欢迎。今年双方还预定举行新一届论坛会议。我将与非洲同事们探讨如何确保北京峰会的目标如期实现，圆满收官，并共同为新一届论坛会议做好准备，推动后疫情时期中非合作朝着更高质量、更加惠及民生的方向发展。

第四是中国坚定支持非洲提升国际影响。世界面临百年未有之大变局，中非是天然的合作伙伴。面对进入动荡变革期的国际形势，中方愿同非方及时就重大国际地区问题加强战略沟通，高举多边主义旗帜，维护发展中国家共同利益，反对外部干涉，捍卫公正正义，推动国际秩序向着更加公平合理方向发展。

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