新华社莫斯科1月5日电（记者李奥）俄罗斯总统普京5日同德国总理默克尔通电话，就联合生产新冠疫苗前景进行磋商。

克里姆林宫网站当天发表声明说，双方就联合生产新冠疫苗前景等合作问题进行了磋商。两国卫生部门及相关机构将继续就这一问题进行沟通。

据俄罗斯“加马列亚”流行病与微生物学国家研究中心主任金茨堡估计，目前已有超过80万或100万俄民众接种了“卫星V”新冠疫苗。

“卫星V”新冠疫苗由“加马列亚”流行病与微生物学国家研究中心研制，该疫苗需分两剂接种，中间间隔3周。普京于2020年8月11日宣布，俄卫生部已对本国研制的“卫星V”给予国家注册。2020年10月14日普京又宣布，由俄“矢量”病毒学与生物技术国家科学中心研制的俄第二种新冠疫苗“EpiVacCorona”完成注册。

德国2020年12月27日启动接种，使用美国辉瑞制药有限公司与德国生物新技术公司联合研发的疫苗。德国疾控机构罗伯特·科赫研究所最新数据显示，疫苗接种启动以来，德国约8300万人口中已有约23.9万人接种疫苗。

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