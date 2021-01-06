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沙特等国与卡塔尔恢复全面外交关系

2021年01月06日08:40 | 来源：新华网
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新华社利雅得1月5日电（记者涂一帆）沙特阿拉伯外交大臣费萨尔5日表示，沙特等国已与卡塔尔恢复全面外交关系。

第41届海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）首脑会议5日在沙特西部城市欧拉举行，与会领导人在峰会上签署了《欧拉宣言》。

费萨尔在峰会闭幕后举行的新闻发布会上说，《欧拉宣言》见证了各国强烈的政治意愿和诚意，沙特、巴林、阿拉伯联合酋长国和埃及已与卡塔尔恢复全面外交关系，此举翻开了促进地区安全与稳定的“新篇章”。

沙特王储穆罕默德表示，海合会成员国签署的这项宣言对地区团结与稳定至关重要，海湾国家迫切需要团结一致，特别是在地区面临威胁的情况下。

当天早些时候，卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆抵达欧拉，参加海合会首脑会议。这是卡塔尔埃米尔3年多来首次访问沙特。

卡塔尔外交部网站5日晚间发表声明，对海合会首脑会议上签署的宣言表示欢迎。声明说，海湾地区团结一直是卡塔尔的首要选项，恢复地区人民的团结是卡塔尔努力的目标，卡塔尔希望地区更加团结、发展和稳定。

2017年6月，沙特、阿联酋、巴林和埃及以卡塔尔“支持恐怖主义”和“破坏地区安全”为由，宣布与卡塔尔断交，并对其实施制裁和封锁。

海合会成立于1981年，总部设在沙特首都利雅得，成员国包括沙特、巴林、阿曼、科威特、阿联酋和卡塔尔，是海湾地区最主要的政治经济安全组织。（参与记者：杨元勇）

(责编：艾雯、燕勐)

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