新华社阿布贾1月5日电（记者郭骏）当地时间1月5日，对尼日利亚进行正式访问的国务委员兼外长王毅在阿布贾同尼外长奥尼亚马举行会谈。尼工业贸易投资部长、交通部长、航空部长、卫生国务部长参加会谈。

王毅表示，中国外长连续30年新年首访非洲，体现了中非之间牢不可破的传统友谊。此访表明，疫情阻挡不了中非友好合作的步伐。中方把尼方作为在非洲的主要合作对象和重要战略伙伴。中尼建交50年来，两国始终相互理解、相互信任、相互支持。双方都珍视两国友谊与合作，都尊重彼此核心利益和重大关切，都坚持不干涉内政原则，都支持多边主义和国际关系民主化。中方愿同尼方共同总结过去50年有益经验，共同规划下个50年发展蓝图。中方高度赞赏尼方在涉及中国核心利益和重大关切问题上始终给予中方理解支持，将继续支持尼在国际和地区舞台上发挥更重要作用，支持尼方维护自身主权、安全、发展利益。

王毅说，今年是中尼关系承前启后的重要年份，两国成立政府间委员会、对双边合作加以统筹规划正逢其时，希双方共同推动政府间委员会尽早运转，为促进双边合作发挥重要作用。中方愿同尼方加强基础设施、农业、投资、自贸园区、教育等领域合作，进口更多尼产品，欢迎尼方积极参与中国国际进口博览会，分享中国发展机遇。

王毅强调，中非合作论坛成立20年来，中非各领域合作都取得重要进展。中方赞赏尼方支持论坛建设，愿同包括尼方在内的非方成员一道把论坛新一届会议开好，为中非下一步合作作出规划。中方祝贺非洲自贸区今年1月1日启动生效，这是非洲团结自强迈出的重要一步，也是非洲经济一体化建设取得的重要进展。中方愿同非洲探讨开展自贸合作。

王毅表示，中尼关系超出双边范畴。中方愿同尼方共同坚持多边主义，反对单边行径；坚持自由贸易，反对保护主义；坚持公平正义，反对强权霸凌，维护广大发展中国家共同权益。

奥尼亚马表示，中国外长把尼作为新年首次出访的首站，体现了尼中关系的高水平。尼十分重视同中国发展紧密合作，视中国为特殊的战略合作伙伴。尼方坚定支持一个中国原则，赞赏中方坚持“一国两制”。感谢中方始终与尼方站在一起，为尼抗击疫情提供大力支持。尼方将全力保障两国政府间委员会高效运作，推动两国合作进一步增强，期待与中方共同办好两国建交50周年庆祝活动。尼方希同中方加强基础设施、教育、信息通讯以及疫苗等领域合作，欢迎中方更多企业来尼投资，缓解贸易不平衡问题。中非合作论坛已成为中尼、中非互利合作的典范，尼方愿同中方一道推动论坛新一届会议取得成功。尼中在多边机构和国际事务中的合作富有成效，尼方愿同中方进一步加强协调配合，维护发展中国家共同利益。

双方还就共同关心的国际和地区问题交换了意见。

会谈后，两国外长共同签署了关于建立中尼政府间委员会的谅解备忘录。

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