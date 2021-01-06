由于新冠疫苗短缺及接种工作推进缓慢，英国和丹麦相继宣布延长一款新冠疫苗两剂之间接种间隔，德国正考虑作出同样决定。

丹麦国家卫生委员会主任瑟伦·布罗斯特伦4日告诉当地媒体，卫生部门已经同意将疫苗的两剂接种间隔时间延长为最长6周。这款新冠疫苗由美国辉瑞制药有限公司与德国生物新技术公司联合研发，须注射两剂，建议接种间隔时间为21天。

不过，布罗斯特伦强调，一旦“有条件”，还是应当遵守3周至4周内接种两剂的建议，“如果延长至6周以上，我们没看到科学依据显示（疫苗）能确保大家得到保护”。

上周，英国政府把这款疫苗的建议接种间隔时间从21天改为“至少21天”，最长“不超过12周”。就英国政府决定，辉瑞公司当时以谨慎态度回应：“（我们）没有第一剂接种超过21天后（接种第二剂）的疫苗保护性数据。”

欧洲药品管理局先前在一份文件中说，辉瑞和生物新技术公司的新冠疫苗两剂接种间隔时间最长为42天，各国应遵守这一时间表，以确保疫苗功效得以完全发挥。

路透社4日援引一份德国政府内部文件报道，德国卫生部门正寻求一个独立疫苗委员会评估，能否将辉瑞和生物新技术公司的新冠疫苗两剂最长接种间隔时间延长至42天以上。

多家媒体报道，在新冠疫苗短缺及接种进度慢等因素影响下，多个欧洲国家已经将“尽快接种疫苗第二剂”的目标改为“给尽可能多的人接种疫苗第一剂”。

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所的数据显示，自德国2020年12月27日开始新冠疫苗接种以来，全国8300万人中，大约23.9万人已经接种，而德国同年年底前已经收到130万剂疫苗。

丹麦方面，全国大约582万人口中，迄今大约4.7万人接种，其中多数为医护工作者和老年人。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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