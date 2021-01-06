人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

新冠疫苗短缺　欧洲多国已经或考虑延长两剂接种间隔

2021年01月06日08:35 | 来源：新华网
小字号

由于新冠疫苗短缺及接种工作推进缓慢，英国和丹麦相继宣布延长一款新冠疫苗两剂之间接种间隔，德国正考虑作出同样决定。

丹麦国家卫生委员会主任瑟伦·布罗斯特伦4日告诉当地媒体，卫生部门已经同意将疫苗的两剂接种间隔时间延长为最长6周。这款新冠疫苗由美国辉瑞制药有限公司与德国生物新技术公司联合研发，须注射两剂，建议接种间隔时间为21天。

不过，布罗斯特伦强调，一旦“有条件”，还是应当遵守3周至4周内接种两剂的建议，“如果延长至6周以上，我们没看到科学依据显示（疫苗）能确保大家得到保护”。

上周，英国政府把这款疫苗的建议接种间隔时间从21天改为“至少21天”，最长“不超过12周”。就英国政府决定，辉瑞公司当时以谨慎态度回应：“（我们）没有第一剂接种超过21天后（接种第二剂）的疫苗保护性数据。”

欧洲药品管理局先前在一份文件中说，辉瑞和生物新技术公司的新冠疫苗两剂接种间隔时间最长为42天，各国应遵守这一时间表，以确保疫苗功效得以完全发挥。

路透社4日援引一份德国政府内部文件报道，德国卫生部门正寻求一个独立疫苗委员会评估，能否将辉瑞和生物新技术公司的新冠疫苗两剂最长接种间隔时间延长至42天以上。

多家媒体报道，在新冠疫苗短缺及接种进度慢等因素影响下，多个欧洲国家已经将“尽快接种疫苗第二剂”的目标改为“给尽可能多的人接种疫苗第一剂”。

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所的数据显示，自德国2020年12月27日开始新冠疫苗接种以来，全国8300万人中，大约23.9万人已经接种，而德国同年年底前已经收到130万剂疫苗。

丹麦方面，全国大约582万人口中，迄今大约4.7万人接种，其中多数为医护工作者和老年人。（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved