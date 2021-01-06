新华社记者 周 蕊 何欣荣

创业期的外国人才可以办理工作许可，为创新创业营造更好环境；外籍高层次人才申请在华永久居留事权从市级下放到区级，为其永居提供便利条件；外籍人才薪酬购付汇便利化，全球人才将体验到国际高标准的金融服务……以浦东新区为“试验田”，上海最新出台多项创新人才措施，面向全球发出人才“英雄帖”。

根据相关新政，为进一步支持浦东新区更深层次改革、更高水平开放，在浦东的高新技术企业、国内重点高校、科研机构等单位引进、推荐的外籍高层次人才，外籍顶尖人才推荐的外籍专业人才及团队外籍核心成员，以及引进的国际公认杰出成就的外籍人才申请在华永久居留将更加便利化。

在2020年12月24日举行的“闯上海 创未来”2020海聚英才创新创业峰会上，中科院脑科学与智能技术卓越创新中心的德国籍专家安格洛夫斯基获得了外国人永久居留身份证。

安格洛夫斯基向记者展示了自己的“新身份证”，他说，自己申办永久居留身份证只用了3个月的时间，永久居留身份证的获得将让跨国交流更加便利，全球协同研究将更加方便，“让我在中国未来生活和工作安下心来”。

日本创业人才黑泽和则、大坂宏彰在此间获得了全国首批外籍创业人才《外国人工作许可证》。作为创始人及核心技术人员，两名人才将利用自身掌握的专利技术及研发经验，在张江开展图像传感器先进工艺研发工作。

最新出台的《关于支持外国人才及团队成员在创业期内办理工作许可的通知》，突破了原来外国人才因在创业期内没有聘请单位而无法办理工作许可的问题。根据文件有关规定，园区或孵化载体作为外国创业人才及团队的申请主体，可为其推荐的在创业期内的外国人才及团队成员办理工作许可，为外国人才来沪创新创业提供更加稳定的工作预期。据介绍，该项政策目前已在浦东试点，下一步将根据试点实施情况总结经验，在上海全市推广。

国家外汇管理局上海市分局介绍，外籍人才薪酬购付汇便利化试点方案最新获得批复，通过建立健全多部门信息共享，“材料提交一次，多部门共用”，集聚上海的全球人才将体验到国际高标准的金融服务。根据相关文件，试点工作在浦东新区先行先试，有序向上海全市推进实施。外籍人才凭《外籍人才薪酬购汇专用信息表》，可直接在上海辖区银行柜台办理薪酬购汇，无须重复提交材料，将节省大量的时间和精力成本。

当天同步举行的“留·在上海”留学人员职业见面会则吸引了特斯拉等60家知名企业参会，提供了940个工作岗位，300多名留学人员通过在线预约、网上投递简历后现场参加职业见面会，与用人单位进行了深入接触与沟通。

上海市人力资源和社会保障局国际合作交流处（留学人员管理处）处长祝颖华介绍，目前来上海工作和创业的留学人员累计达20万余人，引进的留学人员90%以上具有硕士、博士学位，80%毕业于世界排名前300名的院校。当前，上海已初步形成了专门针对留学人员的梯度化人才培养支持体系，海外人才综合发展环境逐步优化，人才的获得感和满意度不断增强。

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