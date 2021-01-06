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中国美食走进俄罗斯

2021年01月06日08:25 | 来源：人民网－人民日报海外版
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俄文版《吃货辞典》

本报电  （记者张鹏禹）近日，文化学者崔岱远的美食散文集《吃货辞典》俄文版线上首发。该书用80多篇精致散文，介绍了中国天南地北几百道大菜小吃，分为“在家吃个舒坦”“街边吃着随意”“上饭店吃个名气”三章，不仅是一本中国美食导览图，更是对中国文化“烟火味儿”的巡礼。

《吃货辞典》中文版于2014年由商务印书馆出版，2019年10月经中国文字著作权协会代理，输出俄文版权。该书的3位译者罗流沙、罗玉兰和米珍妮来自圣彼得堡国立大学东方系，是著名的汉学家。近年来，他们翻译了麦家、刘震云、毕飞宇、东西、熊育群等多位中国著名作家的文学作品。

首发式上，该书出版方、俄罗斯海波龙出版社社长谢尔盖表示，该书俄文版保留了中文菜名和汉语拼音，驴打滚、豆腐脑这样的菜名对于俄罗斯读者来说非常新奇、有趣。“这本书开辟了一条讲述中国故事的新途径，把‘中国’讲到了俄罗斯读者的‘肠胃’里。”

中国文字著作权协会总干事张洪波表示，与俄语国家、中东欧国家开展图书影视戏剧版权贸易是文字著作权协会的优势。协会近年来输出了莫言、铁凝、阿来、姜戎、麦家、刘震云、毕飞宇等人多部文学作品的小语种版权，未来要进一步加强中外版权交流合作，助力中国文化“走出去”。

(责编：艾雯、燕勐)

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