新华社北京1月5日电 （记者伍岳、许可）针对美国国务院4日发表题为《中国的核疯狂》一文，外交部发言人华春莹5日在例行记者会上说，谁在搞核疯狂，世界自有公论。美方抹黑中国，搞这种“贼喊捉贼”的把戏，只能自欺欺人、自娱自乐，骗不了世人。

“中国宋朝文学家苏轼有句诗‘不识庐山真面目，只缘身在此山中’。”华春莹说，美方应该认识到，美国国务卿蓬佩奥和美国国务院的“谎言外交”已经对美国国家形象和国家信誉造成了多么巨大而可怕的影响和后果。

她表示，众所周知，美国是拥有最庞大、最先进核武库的国家。美政府不仅违背国际共识，拒不履行核裁军特殊、优先责任，而且肆意毁约退群，斥资数万亿美元升级核武库，降低核武器使用门槛，扩大核打击范围，严重损害全球战略安全与稳定。

华春莹说，中国一贯坚持防御性国防政策，始终把核力量维持在国家安全需要的最低水平，恪守任何时候和任何情况下不首先使用核武器的政策，也无条件承诺不对无核武器国家和无核武器区使用或威胁使用核武器。在五个核国家中，中国是唯一奉行不首先使用核武器政策的国家。这一政策不会改变。

“希望美方也能尽快做出和中方相同的承诺。美方可不可以公开明确承诺？”华春莹说，中方同时敦促美方积极回应俄方的呼吁，尽快同意延长《新削减战略武器条约》，并在此基础上进一步大幅削减核武器。

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