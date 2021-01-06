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世行预计2021年全球经济有望增长4%

许缘
2021年01月06日06:36 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿1月5日电（记者许缘　高攀）世界银行5日发布的最新一期《全球经济展望》报告说，基于对新冠疫苗将广泛推广使用的预估，预计2021年全球经济有望增长4%。

　　报告说，全球国内生产总值在2020年萎缩4.3%后有望在2021年恢复增长。新冠疫情造成数百万人陷入贫困，并可能在今后较长时期抑制经济活动和收入。为支持经济复苏，各经济体近期首要政策重点是控制疫情蔓延，确保迅速且广泛部署疫苗，同时进行投资改革，将更少依赖于政府债务的可持续增长作为目标。

　　报告说，由于发达经济体经济收缩幅度较小、中国经济复苏较预期更加强劲，2020年全球经济崩溃程度略低于此前预估，预计2020年发达经济体及新兴市场和发展中经济体经济分别萎缩5.4%和2.6%。其中，美国经济收缩3.6%，中国经济有望增长2%。预计2021年发达经济体及新兴市场和发展中经济体经济将分别增长3.3%和5%，其中美国和欧元区经济分别增长3.5%和3.6%，中国经济有望增长7.9%。

　　报告同时指出，全球经济增长前景仍然高度不确定，可能出现不同的增长结果。在感染率持续上升、疫苗延迟推出的不利情况下，2021年全球经济增长可能被限制在1.6%。但如果疫情得到有效控制，疫苗接种进程加快，全球经济增长或可提升至近5%。

　　报告援引世界银行行长马尔帕斯的话说，尽管全球经济看似已步入温和复苏，但要确保复苏势头，为强劲增长创造基础，决策者仍面临重大挑战，涉及公共卫生、债务管理、预算政策、央行和结构性改革等方面。他表示，为克服疫情影响、应对投资风险，需大力改善营商环境，提高劳动力和产品市场灵活性，加强透明度和治理。

(责编：曹昆)

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