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深化互利合作 促进人文交流

——访沙特科研与知识交流中心中国学系主任萨伊德

本报驻埃及记者  周  輖
2021年01月06日05:31 | 来源：人民网－人民日报
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　　“面对新冠肺炎疫情挑战，中国经济显示出强大的抗风险能力和韧性，为世界经济复苏注入重要动力与信心。”沙特阿拉伯科研与知识交流中心中国学系主任海瑟姆·萨伊德近日在接受本报记者书面采访时表示，中国积极构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，在更高起点上推进改革开放，将为各国带来更多发展机遇，提供更广阔市场。

　　萨伊德表示，新冠病毒是全人类共同的敌人，各国只有团结协作，才能取得胜利。沙特与中国守望相助、携手抗疫，进一步深化了两国人民之间的友好情谊。中国积极支持和推进抗疫国际合作，以实际行动展现推动构建人类命运共同体的大国担当。

　　萨伊德认为，当前，中国正加快构建新发展格局，不断完善投资营商环境，将继续推动中国经济向好发展，为世界经济复苏贡献力量。在新发展格局下，中国坚持创新驱动发展，将使新产业快速增长，新动能持续增强，进一步推动经济高质量发展。随着中国开启全面建设社会主义现代化国家新征程，中国经济将更有力地推动全球增长。

　　“面对疫情冲击，‘一带一路’国际合作展现强大韧性和活力，为各国抗击疫情和经济恢复发挥重要作用。”萨伊德表示，共建“一带一路”正以推动共同发展的显著成果，获得越来越多国家和地区的支持。随着沙中两国积极推动沙特“2030愿景”与共建“一带一路”倡议深入对接，双方在能源、基础设施建设等领域取得了丰硕成果。“未来，高质量共建‘一带一路’继续推进，双方将迎来更多互利合作机遇。”

　　“沙特已将汉语教学纳入国家所有教育阶段课程，使教育更具多元性。越来越多沙特民众学习汉语并喜爱中国文化。”作为一名研究中国语言和文化的学者，萨伊德表示，近年来，沙中人文领域合作精彩纷呈，期待未来两国人文交流合作持续深入，不断增进两国人民之间的了解与友谊，为双边关系发展开辟更广阔的空间。

　　（本报开罗电）


　　《 人民日报 》（ 2021年01月06日 03 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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